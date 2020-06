MazatlÃ¡n FC tiene que ser protagonista y una plaza complicada: Mario Ruiz

FUTBOL

Mazatlán FC tiene que ser protagonista y una plaza complicada: Mario Ruiz

El director de futbol del club porteño apostó por la continuidad del plantel por contar con jugadores con las características que pedía Juan Francisco Palencia

Noroeste / Redacción

29/06/2020 | 12:23 AM

MAZATLÁN._ Que el equipo sea protagonista y que la plaza sea complicada para cualquier club visitante son dos de los principales objetivos de Mario Ruiz, director de futbol del Mazatlán FC.

Ruiz ofreció una plática en las diferentes plataformas oficiales de la Liga MX, donde el club porteño tendrá su debut en el próximo torneo Apertura 2020.

“Vislumbro una plaza protagonista y complicada para los rivales, creo que tendremos rápidamente ese arraigo con la ciudad y con la gente, esperamos contar con todo el apoyo de la misma” dijo Ruiz.

“Tenemos que crear una identidad y eso lo lograremos teniendo un equipo con una propuesta de un equipo que sabe a lo que juega, que tiene claros sus objetivos, que imponga condiciones”, agregó.

El directivo del club porteño explicó que para el armado del naciente club se basaron en la continuidad al plantel del entonces Monarcas Morelia, cosa que se facilitó debido a que la mayoría cumplía con los requerimientos del entrenador Juan Francisco Palencia.

“Primeramente se trató de dar continuidad a la mayoría de estos jugadores, sabemos que tienen mucho tiempo ya jugando juntos, es un equipo muy comprometido y platicando a la vez con Paco (Palencia) vimos que contábamos con jugadores que tenían las características que él quería, entonces todos esos puntos fueron parte para este armado”.

Así mismo, la llegada de Palencia a la dirección técnica del Mazatlán FC fue a lo atractiva de su propuesta, lo que le facilitó a él y al resto de la directiva la decisión de encomendarle el novel proyecto.

“Primeramente fue su propuesta futbolística, eso fue lo que nos atrajo, creo que tiene la capacidad y el perfil de lo que estábamos buscando y algo que también fue importante fue que desde el primer acercamiento hubo ese ‘click’, esa conexión con él y bueno, todo eso se fue juntando y te da la seguridad de que era la persona ideal para el puesto”.

Del talento futbolístico en la región, Ruiz fue claro al decir que se aprovechará al máximo las condiciones del jugador sinaloense, ya que la idea es darle la oportunidad a ese talento para nutrir las diferentes categorías y al equipo grande.

“La idea es proveer jugadores para el primer equipo, partiendo de un buen ‘scouting’, de una programación de visorías, seguimiento del día a día a todos nuestros equipos Sub 15, Sub 17 y Sub 20, hay gente en esa área con la que estamos en contacto constantemente”.