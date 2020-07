Mazatlán FC ya tiene seguidores en Argentina

Un aficionado forma una pequeña barra en Buenos Aires

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ A poco tiempo de su nacimiento, Mazatlán FC ha logrado el apoyo de la afición sinaloense, que espera con ansias el debut del equipo porteño el próximo 24 de julio en el Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Pero ese interés generado por el equipo morado ha trascendido las fronteras y llegado al cono sur, concretamente Argentina, donde un aficionado de nombre Exequiel Velasco creó en Buenos Aires una pequeña barra para el equipo de Juan Francisco Palencia, informó el portal Mediotiempo.

Velasco, quien trabaja de cajero de un taller, se aficionó al Mazatlán FC por ser la escuadra más nuevo del futbol y por fundarse justo en plena pandemia del coronavirus, si bien el club nació por la mudanza de Monarcas Morelia al puerto.

“Esta idea del Mazatlán, un equipo nuevo fundado durante esta pandemia, que la estamos sufriendo en todo el mundo, me movilizó, ésa es la verdad.

“Me gustó la idea, algo nuevo que se crea en el futbol. Ya vi partidos del equipo, así que me pareció muy interesante”, declaró el sudamericano a Mediotiempo.

Otro de sus alicientes fue conectarse con miembros de la también recién creada barra del Mazatlán en dicha ciudad, la Banda del Pacífico, sobre todo porque le pareció loable que hacen labor social.

La barra argentina fue creada apenas dos días después del anuncio del equipo y está conformada por 10 integrantes, entre ellos algunos amigos y Joaquín, el hijo de Exequiel.

¡EN MENOS DE DOS MESES, EL MAZATLÁN YA ES INTERNACIONAL! 🇦🇷 Exequiel Velasco se enamoró del Mazatlán y creo una pequeña... Publicado por El Barco de Mazatlán FC en Jueves, 16 de julio de 2020

“Estuve viendo las redes y (en Argentina) puede haber algún hincha, pero no filiales (de la barra)".

Tanto Velasco como su hijo vieron los tres partidos que disputó Mazatlán FC en la Copa GNP por México, donde a pesar de no ganar un solo juego, recordó que sólo es la pretemporada y la verdadera prueba será cuando se mida a Puebla.

“Es una base chilena que me gusta, lo que vi en el equipo en los tres partidos es que hay una buena base, son partidos de pretemporada, contra Tigres mereció ganar, pelota al palo, no le marcaron un penal… el segundo partido con Atlas estuvo parejo y el último partido sí fue un desastre”.

Velasco sabe de Sinaloa por la presencia de Diego Armando Maradona como DT de Dorados, pero de Mazatlán reconoce que conoce poco.

“Mazatlán salió en redes sociales con el hashtag ‘Arrebatando’ y fue algo que pegó de entrada, muchos detractores dicen que este club puede ser una moda, que puede durar un año, dos, y pues lo que dure.

“Ojalá que la historia se empiece a escribir el 24 con Puebla y que dure, y si no dura se disfrutará lo que duró, y además hice buenos amigos en México, por lo menos la Banda del Pacífico va a seguir y va a seguir el Mazatlán, no va a ser una moda”.

Sus jugadores favoritos son el delantero César Huerta y el segundo portero, Miguel Ángel Fraga.

“El que más me gustó y siempre lo comentaba con mi hijo y que no lo conocía es (César) Huerta, me pareció un gran jugador; y el arquero, no el uruguayo que es el más conocido, (Sebastián) Sosa, sino el otro, (Miguel) Fraga, aunque se comió un gol. Me parece que es un buen arquero, me parece que Mazatlán tiene una buena base”, consideró.