Mazatlán queda fuera del nombramiento de Ciudad Creativa en Gastronomía que otorga la UNESCO

Mérida y Oaxaca avanzan a la segunda fase para lograr este reconocimiento a nivel global, dice Papik Ramírez, titular del ISIC

Héctor Guardado

Pues ahí será para la otra, porque esta vez Mazatlán no podrá ser nombrada como Ciudad Creativa en Gastronomía, rango que otorga la UNESCO a las ciudades que tienen una tradición en su cocina local-regional, y que forma parte de sus atractivos turísticos.

Ahora, Mazatlán deberá esperar al 2021, cuando se lancé la convocatoria.

Mérida y Oaxaca pasaron a la segunda fase para obtener este reconocimiento, afuera quedaron Mazatlán y Ciudad Obregón.

“México puede presentar solamente una ciudad, quedaron para ser seleccionadas Mérida y Oaxaca. Fue un trabajo de ocho meses en los que se conformó el expediente que se presentó por parte de la UNESCO, es un periodo muy corto, generalmente este tipo de investigaciones e informes se realizan a lo largo de dos años”, señaló Papik Ramírez.

Mencionó que Oaxaca y Mérida ya habían intentado ingresar a la Red Mundial de Ciudades Creativas, ésta es la segunda ocasión que lo intentan.

Mazatlán tendrá dos años para integrar y enriquecer el expediente con el que nuevamente aspirará a obetener la categoría de Ciudad Creativa en Gastronomía.

Uno de los motivos por los que no se dio el nombramiento de Ciudad Creativa a Mazatlán por parte de la UNESCO, fue que no existen vínculos estrechos entre los sectores productivos, la industria restaurantera, las universidades, el sector hotelero, las cocineras tradicionales y las instituciones culturales.

"En la rueda de prensa se señaló que la Canirac no quiso participar en los esfuerzos que se hicieron para conformar el expediente, fueron muchos los llamados para que se incorporara y no se obtuvo la respuesta, porque no se convencieron de los beneficios que como cámara tendrían", señaló Ramírez.

“Tienen que estar mayormente vinculados los sectores productivos, restauranteros, sociales, como las cocineras tradicionales, no hay una relación estrecha entre todos estos grupos con convenios que puedan beneficiar desde la base a los sectores productivos”.