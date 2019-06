MazatlÃ¡n regresa al Cibapac, ahora como Delfines

Mazatlán regresa al Cibapac, ahora como Delfines

Ladis Gutiérrez será el entrenador del equipo

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Con el firme objetivo de abrir las puertas al futuro talento del baloncesto en el puerto, Delfines de Mazatlán anunció su regreso al Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac) en la temporada 2019 a partir de agosto.

Así lo comentó el director de la institución, Sergio Hernández, quien estuvo acompañado en la rueda de prensa por el entrenador del equipo, Ladis Gutiérrez, y el profesor de Academias Pitbulls de Mazatlán, Emir Audelo.

“Uno de los principales objetivos que tenemos como institución es que el baloncesto de Mazatlán tenga la oportunidad de sobresalir y que existan buenas bases para el desarrollo deportivo de los jóvenes”, dijo Hernández.

“Es por eso que estamos aquí, para que ellos tengan la oportunidad de poder participar en un torneo profesional, para que vayan creciendo y adquiriendo experiencias”, añadió.

Por su parte, Ladis Gutiérrez dio a conocer al cuerpo técnico que estará trabajando junto a él en el banquillo, siendo éste integrado por Omar Solís y Jesús Manuel Guerrero como asistentes técnicos.

El equipo contará con un total de 25 jugadores activos, de los cuales se podrán registrar en cada róster por juego un máximo de 12, de los cuales sólo se tendrá a dos extranjeros en la cancha, así como por lo menos a dos juveniles (un Sub-17 y un Sub-21).

Para esta temporada, Delfines estará compitiendo dentro de la Zona Norte del Circuito, donde se medirá a equipos como Nogales, Obregón, Navojoa, Santiago, La Palma, Badiraguato y Guasave.

Por su parte, la Zona Sur estará conformada por Comandú, Loreto, Santa Rosalía, Ensenada, La Paz, Los Cabos, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco.

Entre las actividades que se tienen programadas por parte de Delfines de Mazatlán se encuentra la realización de tryouts para detectar talento local y poder sumarlo a las filas de esta institución.

Estos try outs tendrán una duración de 3 o 4 días, donde buscarán a jugadores dentro de las categorías Sub 17, Sub 21 y Libre.

Asimismo, se formó una alianza con la Academia de Baloncesto Pitbulls, la cual celebrará su sexto Campamento de Verano en julio (8 al 19), donde se trabajará con jóvenes que busquen crecer en este deporte.

El escenario donde se desarrollarán los encuentros se dará a conocer en los próximos días, pero lo que sí se sabe es que se estarán jugando los jueves, viernes y sábados con un equipo diferente cada día.