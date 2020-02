MazatlÃ¡n se cuelga dos oros y una plata en el estatal de baloncesto 3x3

Mazatlán se cuelga dos oros y una plata en el estatal de baloncesto 3x3

Los dos títulos para las escuadras porteñas fueron en la rama femenil

Noroeste / Redacción

El equipo mazatleco Sub 17 femenil, campeón estatal de baloncesto 3x3.

CULIACÁN._ Mazatlán conquistó dos medallas de oro y una de plata al realizarse la competencias del baloncesto 3x3, en la etapa estatal de los Nacionales Conade 2020, que se llevó a cabo en el Gimnasio María del Rosario Espinoza de la capital del estado.

Ambas preseas áureas fueron en la rama femenil, en las categorías Sub 17 y Sub 15, mientras que la plata fue en la Sub 15 varonil.

El equipo de la Sub 17 femenil, que derrotó en la final a su similar de Ahome, estuvo conformado por Julian González, Jakelin Sánchez, Damaris Ballesteros y Elisa Rodríguez.

La escuadra de la Sub 15 femenil, que en la final se impuso a Culiacán, la conformaron Sofía León Moreno, Ana Rebeca Dorantes Peraza, Andrea Lizette Cruz Sánchez y Ashley Airada.

Mientras que la Sub 15 varonil, ocupante del segundo puesto al caer en la final ante Culiacán por un punto, lo integraron Eduardo Calderón, Fabián Páez, Jorge Tirado y Maciel González.

