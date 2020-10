Mazatlán se ilumina con la glorieta 'Perla del Pacífico'

El monumento, una esfera de acero inoxidable con proyectores de luz, está ubicada en la unión de tres de las más importantes avenidas del puerto

Noroeste / Redacción

Desde esta noche, la "Perla del Pacífico" ilumina y da color a la zona turística del puerto.

La esfera de acero inoxidable, ubicada en la unión de tres de las más importantes avenidas, fue inaugurada por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

El Presidente Municipal dijo que este monumento colocado en un sitio emblemático, es para que no se olvide que Mazatlán desde hace muchísimos años ha sido llamado "Perla del Pacífico".

"Hoy decidí inaugurar este monumento que le llamamos Perla del Pacífico, por varias razones, la primera, porque las nuevas generaciones de mazatlecos no saben, no están enteradas que Mazatlán desde muchísimos años era conocida como la Perla del Pacífico, de tal manera que era necesario poner algo icónico para que no se volviera a olvidar por qué Mazatlán era la Perla del Pacífico".

En su intervención, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel comentó que la profunda transformación que tiene Mazatlán es resultado de la suma de esfuerzos entre el Estado y el Municipio.

"Lo más importante, quién no recuerda hace poco más de un año cómo estaban estas avenidas (...) son siete kilómetros, 6.8 kilómetros, es mucho en muy poco tiempo totalmente transformado y totalmente embellecido. Esto es fruto de un esfuerzo en conjunto y de poder ponernos todos en la sintonía y en el objetivo de lograr esta transformación profunda de Mazatlán".

La Perla del Pacífico es una esfera de tres toneladas de acero inoxidable, que cuenta con 48 proyectores que generan millones de colores, encendido automático y programación de colores alusivos a días festivos. También incluye un sistema para evitar el deslumbramiento.

Este monumento, ubicado en el encuentro de las avenidas Del Mar, Rafael Buelna y Camarón Sábalo, que recientemente fueron reconstruidas, tuvo una inversión de 4.5 millones de pesos, con recursos propios del Gobierno municipal.

En la inauguración de la "Perla del Pacífico" estuvieron presentes Rosy Fuentes de Ordaz y Gabriela Peña Chico, presidentas del DIF Sinaloa y Mazatlán, respectivamente, y alcaldes de México que asisten a la Segunda Convención Capta 2020, que comienza sus actividades este viernes.