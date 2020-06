MazatlÃ¡n, sin registro de nuevos casos de Covid-19â€¦ pero con 9 decesos

Mazatlán, sin registro de nuevos casos de Covid-19… pero con 9 decesos

Podría ISSSTE canalizar a sus derechohabientes a instituciones que sí tengan camas: SS

Alma Soto

Por primera vez en semanas, en el Panorama Estatal Covid-19 que presenta a diario la Secretaría de Salud de Sinaloa, al 11 de junio no se registró ningún caso de paciente con coronavirus en Mazatlán.

Sin embargo, en ese mismo panorama, se registraron nueve decesos, que vienen desde el 19 de mayo hasta el 11 de junio.

De los decesos, se informó que son ocho hombres y una mujer, en edad que van desde los 40 hasta los 87 años de edad.

Durante la conferencia de prensa para presentar la ficha técnica, Efrén Encinas Torres, secretario de Salud de Sinaloa, habló sobre el caso del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado.

Trabajadores de esa institución de salud colocaron una manta en el área de urgencias para anunciar que ya no tienen capacidad para atender pacientes.

Encinas Torres indicó que justamente en la mañana tuvieron una reunión intersectorial en la que se reiteró que la cooperación interinstitucional, es decir, que el ISSSTE puede canalizar a sus derechohabientes a los hospitales en los que sí hay camas disponibles, como el Hospital General Martiniano Carvajal.

Sin embargo, reconoció que en el Martiniano Carvajal hay solo 46 por ciento de ocupación de camas, pero tienen carencias de personal.

Al respecto, Encinas Torres dijo que tienen una convocatoria abierta para contratación de personal, pero han recibido pocas solicitudes.

“Creo que debe haber temor al Covid, hay respeto a la enfermedad y también puede ser un factor en ese sentido de que no quieran trabajar, no creo que no sea porque no se les paga, pues es una contratación directa del Instituto de Salud y Bienestar y el pago se hace directo a ellos”, expresó.

Sin embargo, pidió a quienes no han recibido su pago, acercarse a Recursos Humanos para que verifiquen si su expediente está bien integrado o si hace falta algún documento.