Mazatlán, sin signos de alarma por violencia de género: SSPyTM

Asegura José Ramón Alfaro Gaxiola que en la semana se reciben solo tres reportes en Uneprevif

Alma Soto

En Mazatlán no hay signos de alarma por violencia de género, los índices no se han disparado, manifestó el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Ramón Alfaro Gaxiola.

Incluso, dijo, en la Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género, Uneprevif, la semana pasada se recibieron solamente tres reportes y, al atenderlos, ninguna persona debió ser canalizada.

“Aquí no se ha disparado nada, la Ciudad está tranquila, la alerta de género siempre la hemos atendido, no hay nada de qué alertarse, todo está normal, hay reportes que salen de la ciudadanía al 911, a la App Mazatlán y a la misma Secretaría, pero no se ha disparado”, reiteró.

El tema surgió cuando el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, fue cuestionado respecto de los reportes en redes sociales sobre supuestos “levantones” a jóvenes y niñas.

Alfaro Gaxiola manifestó que esos reportes son falsos, aunque sería la Fiscalía General de Justicia la que debe investigar, el Grupo Apolo específicamente.

“Nosotros seguimos previniendo, seguimos vigilando la Ciudad, no bajamos la guardia, que es la instrucción que tenemos del Alcalde”, expresó.

En otro tema, advirtió que el Gobierno Municipal no tolerará los “arrancones”, como sucedía en otras administraciones.

“Eso de los arrancones ya no existe, fue un vicio que se tenía en administraciones pasadas, que se les estaba haciendo costumbre, hemos hecho detenciones, tanto de motos como de personas, mujeres y varones a quienes hemos puesto a disposición del Tribunal de Barandilla, no está permitido, no es el lugar adecuado y lo vamos a seguir haciendo”, recalcó Alfaro Gaxiola.