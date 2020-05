MazatlÃ¡n suena a banda; los mÃºsicos toman la calle no para hacer fiesta, sino que tocan por necesidad

Mazatlán suena a banda; los músicos toman la calle no para hacer fiesta, sino que tocan por necesidad

Oficialía Mayor los tolerará mientras no representen un peligro para la salud

Alma Soto

MAZATLÁN._ La ciudad suena a banda. Las notas del Sinaloense y el Corrido de Mazatlán surcan el aire. No es fiesta, es necesidad. Desde hace 15 días, los 15 cruceros más concurridos fueron tomados por los músicos que tratan de robarle una sonrisa a los transeúntes para que les regalen una moneda.

En Mazatlán hay entre mil 500 y 2 mil músicos, según cálculos del Marco Antonio Gordoa Obeso, secretario general del Sindicato de Músicos de Mazatlán, y la mitad de ellos están en situación difícil.

Aseguró que, contrario a las creencias, los músicos son trabajadores que viven al día, son pocos los que ganan lo suficiente para ahorrar y sostenerse en una situación de crisis.

Usualmente, explicó, el lunes van a una marisquería, otro día van a la playa, a una cantina y se ganan de 200 a 400 pesos al día, el fin de semana pueden tener una tocada particular y se ganan entre 15 mil y 20 mil pesos, quizá más dependiendo de la calidad de la banda, unos mil pesos para cada uno de los integrantes, de esa manera complementan lo de la semana. Hay poco para ahorrar.

Por ello, dijo, están aprovechando la oportunidad que les dio el Gobierno Municipal de instalarse en los cruceros y tratar de ganar para sobrevivir durante la pandemia de Covid-19, de la cual fueron los primeros perjudicados porque los centros de fiestas cerraron antes que cualquier otra cosa ante la emergencia sanitaria.

Además, el sindicato emprendió una campaña para apoyar a las familias de los músicos, y aunque solo tiene entre 250 y 280 afiliados, ha entregado 600 despensas y quedan por entregar unas 80 más, comentó, aunque son unos mil los que están en situación difícil.

Mientras haya insumos se seguirán entregando despensas, por ello invitó a bandas como MS, Arrolladora, Adictiva, Julión Álvarez, Pancho Barraza, El Coyote, Chuy Lizárraga a apoyar al Sindicato para que se entreguen las despensas o que demuestren que están entregando por su cuenta.

“NO ES DENIGRANTE QUE SALGAN A LA CALLE”: GORDOA OBESO

Si los músicos tienen la manera y el gobierno permite que con las debidas reglas salgan a la calle a mostrar su arte a cambio de unas monedas, bienvenida esa oportunidad, no es denigrante, robar es lo más feo que pueda haber, dijo el líder de los filarmónicos.

“Lo que ellos hacen está siendo reconocido a nivel mundial porque a pesar de la pandemia y de que se cerraron las fuentes de trabajo, siguen sonando las notas musicales en el puerto y con ello se reconoce que somos un puerto alegre, no nos burlamos del virus, tratamos de afrontarlo con las debidas precauciones y en su momento volver a la vida como la habíamos tenido”, declaró.

El líder del Sindicato de Músicos lamentó que algunos músicos reconocidos estén en las calles tocando para sobrevivir porque los cantantes famosos para los que trabajan no les respondieron económicamente durante esta pandemia.

Es mediodía y las notas del Sinaloense suenan en el crucero de Ejército Mexicano y Río Piaxtla. Es la Banda Costa del Pacífico, tiene nueve integrantes, todos sacan las notas de sus instrumentos mientras dos de ellos pasan el bote entre los automovilistas. Para ganar el favor, uno de ellos hasta baila al son de la música.

La mayoría de los músicos son adultos mayores, ya tienen muchos años juntos y en los buenos días, cuando el contrato se alarga en horas pueden ganar hasta 3 mil pesos. Hoy, por cuatro horas tocando con el sol sobre sus cabezas apenas llegan a los 200 pesos.

“Los primeros días nos dieron más, pero creo que ya se están cansando, cada vez juntamos menos”, lamentó el responsable de la banda.

Pidió a los transeúntes que les donen agua, puesto que las cuatro horas que permanecen en el crucero, de 10:00 a 14:00 horas, es cuando está más fuerte el sol.

En otro crucero, Revolución y Ejército Mexicano, la Banda La Única de Maza, comandada por Juan Romero, exhibe una perfecta coordinación. No parecen estar en la calle, sino arriba de un escenario.

Son 14 integrantes que portan un uniforme con la casaca de Venados de Mazatlán. Se alinean para ser más visibles y posiblemente por ello las donaciones que reciben alcanzan hasta 300 pesos al día.

Juan Romero explicó que están guardando 100 pesos de cada uno al día para hacer un fondo para despensas para las personas más necesitadas.

“Ya tenemos 15 días aquí, si nos dejan otros 15 días, vamos a tener un buen fondo para comprar las despensas, el resto del dinero es para que los muchachos cubran sus necesidades, tenemos otras personas que se nos quieren unir para llevarlas a las colonias con menores recursos”, señaló.

Comentó que el Presidente Municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, les entregó despensas y también lo hicieron los directivos de Venados de Mazatlán, y todas las guardaron para entregarlas dentro de 15 días.

Frente a ellos está otra banda. Comparten el crucero, ellos piden a los que van hacia el Centro o la Avenida del Mar. La otra banda a los que vienen del Centro.

Un grupo norteño amenizó el crucero de Juan Carrasco y Gutiérrez Nájera. En Insurgentes y Ejército Mexicano, en Internacional y Mazatlán. En Juan Pablo y Circunvalación. Toda la Ciudad suena a banda.

TIENEN TOLERANCIA SIEMPRE Y CUANDO GUARDEN MEDIDAS SANITARIAS: OFICIAL MAYOR

Javier Lira González, Oficial Mayor del Ayuntamiento, indicó que las bandas y grupos musicales que están tocando en los cruceros de la Ciudad serán toleradas con dos condiciones: que guarden la sana distancia entre sí y con los transeúntes, y que no acepten contratos para irse a tocar con un particular.

“Se les han dado indicaciones de cómo deben estar, la sana distancia, que no vayan todos los integrantes de la banda, y a todos se les dijo, incluso hablamos con el sindicato para que no se presten a tocar el 10 de mayo, no alentarlo”, recalcó.

Aseguró que el Gobierno Municipal está preparado para combatir la pandemia, pero no las puede revelar, pero si por alguna razón la presencia de las bandas en la calle es un riesgo para la salud, es una fuente de contagio, se les retirará, antes, se les permitirá que toquen para que puedan sobrevivir.

Lo mismo pasa, dijo, con los jóvenes que hacen malabares o hacen batucadas, o los migrantes, quienes casi todo el año toman los cruceros para reunir dinero, los primeros para sus viajes de estudios o competencias.

“Normalmente los movemos, sobre todo de áreas donde no deben estar, como Ayuntamiento no hemos tenido quejas ciudadanas en ese sentido, si las tendemos, procederemos para retirarlos”, dijo.

En cuanto a los migrantes, señaló que no es su facultad investigar el estatus migratorio de las personas, por lo que solamente se les dan recomendaciones para evitar que se vayan a enfermar.

Por cuestión humanitaria, dijo, no se les puede prohibir que pidan, ya es cuestión de la gente darles o no dinero, pero ahorita son pocos los que están en esa situación.