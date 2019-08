MazatlÃ¡n tendrÃ¡ campaÃ±a contra las extorsiones telefÃ³nicas

Mazatlán tendrá campaña contra las extorsiones telefónicas

Las llamadas se hacen desde penales en Jalisco o Tamaulipas, pero la gente cae ante la presión psicológica, dice el Consejo Municipal de Seguridad

Belizario Reyes

Luego de que en julio el Semáforo Delictivo marcó en rojo la extorsión en Mazatlán, el Comité de Seguridad Pública Municipal realizará una campaña de prevención de este delito.

"En julio principalmente en Mazatlán sí traemos un foco rojo, salimos en el Semáforo Delictivo con la luz roja, es un tema que es una realizad y ahí está, es el único foco rojo que trae Mazatlán, el tema de la extorsión telefónica, prácticamente no es de forma presencial", añadió Guillermo Romero Rodríguez.

"Estamos trabajando, ya tuvimos una reunión de Consejo en donde el Consejo de Seguridad Pública Municipal va a sacar una campaña muy fuerte en el tema de prevención para que los empresarios, los negocios, los comerciantes eviten ser sorprendidos y extorsionados de manera telefónica".

Añadió que en estos días se lanzará dicha campaña de prevención y apoyar a los negocios en ese tema.

"Y ahorita el llamado que hacemos es que no se dejen sorprender, son llamadas de fuera, de otros estados, de algunos penales que están en Tamaulipas, que están el Jalisco, no están ni siquiera en Sinaloa, no están en Mazatlán, sin embargo, hay gente que la sorprenden, que la logran extorsionar".

Por ello se va a lanzar la campaña en mención y se verá en volantes, en prensa, radio, se hará mucha presencia en los negocios, continuó.

También dio a conocer que el robo a comercio en junio se cerró con 65 denuncias en la Agencia del Ministerio Público en Mazatlán, y en robo a casa fueron 39.

"En julio cerramos con 31 en robo a comercio con denuncias, ahí bajamos casi más del 50 por ciento, hablando de las denuncias, los que no se denuncian pues no los podemos medir, y 26 robos a casa habitación estuvieron denunciados únicamente en julio, eso habla que los 39 contra 26 traemos un 25 por ciento a la baja", expresó.

También dijo que el robo de vehículos en julio el Semáforo Delictivo marcó en ámbar o amarillo.

"En esta situación tuvimos ya reuniones con el Secretario de Seguridad Pública, con las autoridades competentes estatales, se está trabajando en un programa especial para bajar el índice de robo a vehículo, pero ahorita en el que nos vamos a enfocar con una campaña es en el tema de extorsión telefónica, para bajarlo y que de la luz roja nos vayamos a la luz verde en el Semáforo Delictivo", recalcó Romero Rodríguez.

El Semáforo Delictivo tiene tres colores en donde el de menor incidencia delictiva es el verde, le sigue el amarillo y el tercero y de mayor índice delictivo es el rojo.