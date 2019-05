MazatlÃ¡n tiene motociclistas imprudentes, dice EducaciÃ³n Vial

Mazatlán tiene motociclistas imprudentes, dice Educación Vial

De los 20 muertos en accidentes viales este año, nueve eran motociclistas

Belizario Reyes

Los motociclistas han sido los conductores más imprudentes, pues de enero a la fecha de los 20 muertos en accidentes viales, nueve eran conductores de motos, expresó Roberto Jaime Rodríguez.

"Llevamos alrededor de 9 motociclistas fallecidos, seis peatones y así, un ciclista y automovilistas que han participado en los 20 muertos, entonces se ha incrementado la incidencia y más con el motociclista, el motociclista ha sido uno de los conductores más imprudentes que hemos tenido en el uso de este vehículo", explicó el coordinador de Educación Vial.

Agregó que algunas personas que conducen motocicletas no respetan los límites de velocidad ni a los peatones, se sube a puentes peatonales, usan carriles incorrectos sobre la vía pública.

Jaime Rodríguez recordó que siempre en los cursos de capacitación que imparte la coordinación a su cargo se trata de concientizar a los motociclistas que es importante usar un casco protector certificado que les sirva para cuidarles la vida, que prendan la luz de su moto para que los demás automovilistas y los peatones los vean, que usen los carriles bien.

"Cuando hacen sus trámites (para obtener la licencia de manejo) ellos reciben información, instrucción, capacitación, sin embargo, cuando usan la vía pública ya ellos hacen su mal comportamiento y desobediencia a la regla, y pues son partícipes de muchos accidentes de tránsito", subrayó el coordinador de Educación Vial en Mazatlán.

Dio a conocer que la mayoría de los conductores de motocicletas acuden a solicitar su licencia de manejo porque en los mismos operativos que hace la Policía de Tránsito Municipal, los elementos de esa corporación son muy insistentes de que traigan casco, documentación en regla y se ven muy pocos casos, se pueden decir que 10, 12 por ciento de los motociclistas que andan circulando puede ser que no traigan placas.

En dichos operativos se hacen revisiones de documentos, placas, continuó, pero hace falta que se observe más el mal comportamiento de los motociclistas.

"Mucha gente a veces compra un vehículo por imitar a otra, no por necesidad sino por tener esa tendencia de la acrobacia, del ímpetu de la impotencia y la misma potencia de los vehículos si no está acondicionado tu propio cuerpo el mismo vehículo te puede matar porque no está preparado tu cuerpo para ese tipo de unidades".

Recalcó que es importante que la autoridad esté al pendiente para vigilar a los motociclistas en documentación, en comportamiento, en la Coordinación de Educación Vial para capacitarlos.

"Pero también tiene mucho que ver el comportamiento del motociclista, yo creo que es una disciplina personal que deben de saber cómo usar un vehículo en la vía pública, a veces ellos, el motociclista el hecho de no traer casco de seguridad tiene un accidente con un automovilista y meten en problemas a una familia completa", enfatizó Jaime Rodríguez.

"Porque ese ciudadano común trabaja, tiene familia, tiene sus compromisos personales y se ve envuelto en un homicidio imprudencial por condición de que un motociclista no traía puesto su casco protector, entonces aquí tiene que ver mucho la condición personal del motociclista, que sepa que tiene obligaciones, que se puede matar por el hecho de no respetar".

Subrayó que existen muchas personas en Mazatlan y en el país que tienen problemas con un motociclista, y a veces el motociclista tiene la culpa del accidente, pero de todas maneras trae el problemas a una persona porque en un proceso legal tiene que buscar a un abogado, entre otros.

Lo anterior, continuó, es a raíz de que un motociclista que simplemente pudo haber tenido unos raspones en un choque perdió la vida porque no traía puesto el casco de seguridad, dijo.

Subrayó que la Policía de Tránsito Municipal sí hace operativos para observar el comportamiento de los motociclistas, sin embargo, a veces este tipo de conductores burla a la autoridad porque trae el caso en el manubrio, en el codo y cuando ve la patrulla se lo pone y respeta los semáforos, pero nada más no ven al elemento empiezan a o respetar y no se puede poner un policía por cada conductor.