Mazatlán tiene reservaciones del 65% para Semana Santa: Concanaco

Guillermo Romero Rodríguez dice que posiblemente la temporada sea muy favorable para el destino, pero no como hace dos años antes de la pandemia

Netzahualcóyotl Ceballos

21/02/2021 | 11:27 AM

MAZATLÁN._ Guillermo Romero Rodríguez, presidente de la Comisión de Hoteles de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, aseguró que hay reservaciones hoteleras hasta del 65% para Semana Santa en Mazatlán.

El ex presidente de Canaco Mazatlán afirmó que posiblemente la temporada sea muy favorable para el destino, pero no como hace dos años cuando no había emergencia sanitaria como ahora, por Covid-19.

Reconoció que se han hecho esfuerzos porque a Mazatlán cada vez le vaya mejor y porque se cumplan los protocolos sanitarios contra la propagación del virus.