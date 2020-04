MazatlÃ¡n: un desierto en Semana Santa por el Covid-19

Mazatlán: un desierto en Semana Santa por el Covid-19

De registrar 648 mil 800 turistas durante la Semana Santa de 2019, este año no hay registros. Hoteles y playas están cerrados

Alma Soto

La epidemia de coronavirus noqueó a Mazatlán como al resto de los destinos turísticos del País y del mundo.

De registrar 648 mil 800 turistas durante la Semana Santa de 2019, este año no hay registros. Hoteles y playas están cerrados.

Recorrer el malecón es constatar la soledad, rota por algunos que aún no se convencen de que el Covid-19 es una realidad.

Con 10 casos de coronavirus registrados por la Secretaría de Salud estatal, en Mazatlán se está inhibiendo la llegada de visitantes, incluso no solo se cerraron todos los pasos de playa, también al Paseo del Centenario, sitio al que muchos turistas llegan para tomarse la foto del recuerdo.

Los dos embarcaderos que dan acceso a la Isla de la Piedra, uno de los lugares preferidos por los turistas que vienen en familia, están abiertos solo para dar servicio a la población. Personal de la Capitanía de Puerto vigila de manera constante que no se viole la prohibición de bridar servicio de transporte a turistas a través del Canal de Navegación.

La flota de pesca deportiva y los yates que dan servicio de paseos por la costa están impedidos de salir desde el 28 de marzo.

Y en la Central Camionera disminuyeron notablemente las corridas: de 200 diarias que se registraban el año pasado, con lleno total de los camiones, hoy llegan entre 100 y 120, con el 50 por ciento de la capacidad de los camiones.

Todavía antes de la implementación de la Fase 2 de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres señaló que la epidemia no afectaría la llegada de turistas a Mazatlán. Pero no es así.

Durante este periodo vacacional la música no suena. Las pulmonías y aurigas que deambulan por el Malecón lo hacen en silencio. Los visitantes que al llegar a Mazatlán pierden su timidez y cantan a todo pulmón en esta ocasión se quedaron en casa, por lo que la Avenida del Mar luce semivacía.

Y la playa es como un enorme desierto. No se escuchan los gritos de sorpresa de los niños que por primera vez sienten la arena que se mueve a sus pies cuando una ola la moja. Ni se ve la competencia de trajes de baño de las jóvenes que vienen a presumir lo que les costó muchas horas de gimnasio.

En la Zona Dorada lo único que se escucha es la voz de los trabajadores de la construcción y las máquinas que trabajan para sacar adelante la rehabilitación de la Avenida Camarón-Sábalo, aunque en estos días la actividad bajó notablemente. Son días de guardar.

La arena no es un gran hotel para los que no alcanzaron hospedaje… o no tienen para pagarlo. Los parachutes no pintan el cielo de colores. Los jet sky y las bananas no son un peligro para nadie.

Elementos de Protección Civil hoy recorren playas, plazas, mercados, terminales de transporte para constatar que todos estén tomando las medidas precautorias necesarias para evitar contagios de coronavirus. Y los elementos del Escuadrón Acuático ahuyentan a los atrevidos que buscan burlar el cierre de playas.

Esta semana, no llegaron los 648 mil 800 visitantes que en 2019 llenaron las playas, menos se incrementó el 30 por ciento de la afluencia, como pasó de 2018 a 2019, según cifras de la Secretaría de Turismo.

Esta Semana Santa no habrá la millonaria derrama económica que sostuvo en 2019 a hoteles, restaurantes, vendedores ambulantes, supermercados, casas de renta y a toda la cadena que depende de la actividad turística.

En su semana de mayor concentración turística, Mazatlán es un desierto.