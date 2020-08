Mazatleca Mariana Valenzuela, rumbo al máximo nivel del baloncesto colegial de EU

La porteña informó a través de sus redes sociales que aceptó la invitación de la Universidad de Florida State

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Primero cumplió su sueño de ser becada en la High School en Montverde Academy y ahora llega el mejor nivel del baloncesto colegial de los Estados Unidos.

La mazatleca Mariana Valenzuela Medina aceptó la invitación de la Universidad de Florida State, institución que es parte de la División 1 de la NCAA (Asociación Nacional de Atletas Colegiados).

Lo anterior lo dio a conocer la porteña a través de sus redes sociales, agradeciendo a cada uno de los que de alguna u otra forma han apoyado su crecimiento personal y deportivo.

Valenzuela terminará su último año de High School (Preparatoria) antes de incorporarse a su nuevo objetivo.

"He decidido donde continuar mis estudios y mi carrera deportiva universitaria... una difícil decisión, pero gracias a Dios tuve muy buenas oportunidades para ver en dónde quería seguir mi camino", expresó Valenzuela Medina.

"Primero que nada agradecer a todas las universidades que estuvieron interesadas en mi reclutándome".

Alumna del destacado entrenador acapulqueño, pero mazatleco por adopción Marcos Chávez, es el mayor prospecto femenil del baloncesto mexicano de los últimos años.

"A mi entrenador Marcos (Chávez), parte muy importante de mi desarrollo, quien ha estado siempre más allá del basquetbol siempre ahí, tanto fuera como dentro de la cancha, quien me ha entrenado y aguantado ya desde hace años.

"Me ha ayudado a crecer como persona y formado en la jugadora que soy ahora, me ha enseñado a no conformarme, trabajar duro, a querer ser mejor cada día, me ha enseñado y acompañado a amar y tener pasión por este deporte.... Gracias por tanto".

La carrera universitaria de la mazatleca estará ligada durante los siguientes cuatro años a Florida State, donde tendrá la oportundad de continuar con su desarrollo en el deporte ráfaga al jugar en la División 1 de la NCAA.