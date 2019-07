Mazatleco Alberto Guevara entra al quite para pelear contra Shakur Stevenson

El combate se celebrará el próximo 13 de julio en Nueva Jersey

Noroeste / Redacción

Ocho días antes de su regreso a casa en el Prudential Center de Nueva Jersey, el principal contendiente de peso Pluma, Shakur Stevenson, tiene un nuevo oponente.

El ex retador al título mundial Franklin Manzanilla se retiró de la pelea, y el dos veces vencedor del título mundial, el mazatleco Alberto “Metro” Guevara, se enfrentará a Stevenson, en el evento principal de 10 asaltos, informó Notifight.

Stevenson-Guevara y la pelea eliminatoria de peso Gallo de la FIB de 12 asaltos para el ranking número 2 con Joshua Greer Jr. y Nikolai Potapov, serán televisados en vivo por ESPN y ESPN Deportes.

“Le doy crédito a Alberto Guevara por tomar esta pelea cuando tantos peleadores no ingresan al ring conmigo”, dijo Stevenson. “Ha estado allí con algunos grandes peleadores, incluso campeones del mundo, pero nada puede prepararlo para mí. No importa el oponente, voy a realizar una presentación especial para mi ciudad natal y para todos los que miren en ESPN el 13 de julio”, dijo Stevenson.

“Cuando me ofrecieron esta pelea, no dudé. Quiero pelear contra los mejores, y Shakur Stevenson es un muy buen peleador joven”, dijo Guevara. “La gente de la ciudad natal no me eliminará. Vengo a sorprender al mundo del boxeo”.

Stevenson (11-0, 6 KO’s), el contendiente número 1 de la OMB, regresó de los Juegos Olímpicos de Río 2016 como uno de los prospectos más promocionados del deporte. Se graduó de prospecto a estatus de contendiente en 2018, eliminando al contendiente de larga data Viorel Simion en una ronda como el colargometraje televisado por ESPN en la pelea de Terence Crawford-Jose Benavidez Jr. en Omaha, Nebraska. Stevenson brilló en la cartelera de pago por visión de Crawford-Amir Khan el 20 de abril en el Madison Square Garden, dominando al ex retador al título mundial Christopher Díaz en 10 asaltos.

Guevara (27-4, 12, nocauts), de Mazatlán, Sinaloa, México, se convirtió en profesional en noviembre de 2009 y ha desafiado dos veces el título mundial de peso Gallo, dejando caer una decisión competitiva ante Leo Santa Cruz en diciembre de 2012 y quedando eliminado en nueve. Rondas del destacado japonés Shinsuke Yamanaka en noviembre de 2013.

Tiene 9-2 con seis nocauts desde la derrota de Yamanaka, con esas derrotas contra un ex campeón del mundo (Hugo Ruiz) y un peleador que capturaría un título mundial (Emmanuel Rodríguez).

LEER: Pedro Guevara tiene el sueño latente de volver a pelear por un título mundial