Mazatleco asegura que la Policía le aplicó la 'Ley del Garrote' en el Parque Lineal

Se planta junto con su familia a las afueras de Palacio Municipal y de Catedral para exigir justicia

Alma Soto

05/06/2020 | 10:54 AM

MAZATLÁN._ "'Déjame respirar, déjame respirar', es lo que le decía al policía que me sujetó del cuello para sacarme del Parque Lineal hace casi un mes, y todavía no me hacen justicia, por el contrario, quieren que le otorgue el perdón", expresó Jorge Almaral Muñoz, en una manifestación que protagonizó junto a su familia a las afueras de Palacio Municipal y Catedral.

Aseguró que el 14 de mayo pasado hacía ejercicio, por prescripción médica, en el Parque Lineal, frente a su casa.

Almaral Muñoz indicó que inmediatamente presentó una queja ante Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la respuesta le llegó hace dos días.

"Quieren que les de el perdón, pero no lo voy a hacer, quiero justicia, que haya una nueva policía, que defienda a los ciudadanos, pero no lo están haciendo", declaró.

Mientras hablaba, fue videograbado por elementos de la Policía Municipal.