Mazatleco Rodolfo Cota es convocado de último momento a la Selección Mexicana

El portero del León se une a Luis Romo y Gilberto Sepúlveda como los sinaloenses llamados por Gerardo Martino

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ El guardameta mazatleco Rodolfo Cota, jugador del Club León, fue convocado de último momento por Gerardo Martino a la Selección Nacional de México, para el microciclo del 19 al 23 de septiembre.

El grupo se preparará de cara al encuentro de la Selección Mexicana que sostendrá su primer partido del 2020 este 30 de septiembre, lo hará en el Estadio Azteca frente a Costa Rica.

Cota tomará el lugar del arquero de Xolos, Jonathan Orozco, quien no se concentrará con el Tri luego que el club Tijuana reportara 30 casos de coronavirus. Si bien no se detalla si Orozco es uno de los positivos por coronavirus, es el único de los dos jugadores de Tijuana que no concentrará, pues Mauro Lainez sí estará en lo que significa su primer llamado al Tri Mayor.

La última convocatoria del mazatleco se dio en los dos últimos encuentros de la Selección Mexicana, ante Panamá y Bermudas, pese a que no vio actividad en ninguno de los dos juegos. Ésta es la quinta convocatoria del arquero del León con el conjunto nacional mexicano, ya que fue considerado por Juan Carlos Osorio en su anterior proceso y actualmente por Gerardo Martino.

El portero mazatleco se incorporará a la concentración una vez termine su participación con su club en la Jornada 11, que se medirá este lunes a Pumas, informó en un comunicado la Dirección General Deportiva del Tri.

Cota se une a la lista de porteros convocados el miércoles por el "Tata" y que integran Guillermo Ochoa (América), Hugo González (Monterrey), Alfredo Talavera (Pumas).

Además, es el tercer jugador sinaloense convocado a este microciclo, además de los defensas Luis Romo (Cruz Azul) y Gilberto Sepúlveda (Chivas).

Los sinaloenses intentarán llenar el ojo de “Tata” para los partidos de la gira europea, que iniciará el 7 de octubre frente a Holanda en Amsterdam.