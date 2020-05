Mazatlecos no respetan la cuarentena, andan como si nada en las calles, pero TrÃ¡nsito los 'ajustarÃ¡'

Mazatlecos no respetan la cuarentena, andan como si nada en las calles, pero Tránsito los 'ajustará'

Tránsito asegura que los ciudadanos en el puerto no han querido acatar el llamado a quedarse em casa, por eso refuerzan los filtros, y quien viole las disposiciones, será multado

Marco Santos

Mientras el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres contradice a las autoridades estatales y permitirá la apertura de restaurantes para celebrar el Día de las Madres, la Policía de Tránsito ha reforzado los filtros en el municipio, pues asegura que la gente no ha acatado el llamado de "quedarse en casa".

“Estamos tratando de ser más directos, ya que una parte de la ciudadanía no está entendiendo que el 'Quédate en casa' es para evitar que esta pandemia (Covid-19) se siga haciendo más grande", manifestó Francisco Guerra González, subdirector de la Policía de Tránsito.

Por ello, expuso el jefe de la corporación vial, se amonestará a las personas que no cumplan con las medidas ya acordadas, como no viajar más de tres ciudadanos en un vehículo y usando cubrebocas y guantes, así como no más de un conductor en motocicleta, y que se justifique el porqué circula.

"Si siguen con esta negativa de quedarse en casa, vamos a tener que proceder y poner mano dura con la detención del vehículo o igual la detención de la persona", advirtió Guerra González.

En estos puntos, las autoridades informan a los ciudadanos sobre los riesgos que enfrentan de contraer virus, si incumplen con las medidas ya descritas.

Desde el lunes, zonas como el malecón y Olas Altas volvieron a concentrar personas, a pesar de que se ha prohibido que transiten por ahí.

Y ante el repunte de contagios en el estado y el municipio, el Consejo de Seguridad en Salud ha determinado que del 9 al 16 de mayo, se cierren panteones en los 18 municipios para evitar aglomeraciones.

Incluso, la medida se extiende a restaurantes, para que operen solo con servicio a domicilio, no con locales abiertos al público, pero en Mazatlán el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ha dicho que se permitirá que restaurantes den el servicio, pero al 40 por ciento de su capacidad.

En este sentido Protección Civil municipal dijo esta disposición se consensuó en el comité municipal, que encabeza el Presidente Municipal, en la que estuvo de acuerdo la Canirac.

Sin embargo, la medida que se contrapone con el Consejo de Seguridad en Salud estatal, ha causado polémica entre el Alcalde y el Secretario de Salud en Sinaloa, quien ha dicho que los dichos de "El Químico" se respetan, pero que los lineamientos ya se definieron para todo el estado y se tienen qué acatar.