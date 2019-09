MCCI es Mexicanos por la corrupciÃ³n, dice AMLO

MCCI es Mexicanos por la corrupción, dice AMLO

El Presidente asegura que la ONG que dirigen sus adversarios, simula y sabotea

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de "sabotaje" y de "simulación", ya que, según el mandatario nacional, "están molestos" y "quieren que siga el mismo régimen de corrupción".

"Ahora hay una asociación que se llama 'Mexicanos por la corrupción', ah sí, me equivoqué, 'Mexicanos en favor de la corrupción'. ¿Qué, no es así? Que dirije Claudio X. González [Guajardo] y otros adversarios nuestros [...] Se han dedicado a sabotearnos legalmente, son los que promueven los amparos en contra de las obras", aseguró el mandatario nacional.

"No quieren que hagamos nada, están molestos, quieren que siga el mismo régimen de corrupción, imagínense defendiendo el proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco, que era el saqueo más grande que se tenía preparado, el atraco más grande que se iba a hacer al pueblo y a la Nación", dijo el político tabasqueño durante su conferencia de prensa matutina.

"Iba a significar casi un billón de pesos, iba a ser como un Fobaproa y, defendiendo eso, por eso me confundí y dije que eran 'Mexicanos a favor de la corrupción'. Me recuerda mucho al pacto que firmaron, Pacto por México, cuando fue un Pacto contra México", abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal desde el Palacio Nacional.

"Muy conservadores, no quiero usar otra palabra porque sería más fuerte, pero a lo mejor sería más clara, me autolimito, pero sí se molestaron mucho por eso, por algo que no beneficiaba en nada a la educación, al contrario, todo por el afán privatizador", señaló López Obrador.

"Ya deben irse acostumbrando de que nosotros no vamos a aplicar la misma política neoliberal, ya estamos en tiempo o en la etapa posneoliberal, ya quedó atrás esa política antipopular, entreguista, de corrupción, de injusticias, de privilegios", detalló el mandatario nacional.

"¿Cómo fue que crearon una asociación civil llamada Mexicanos contra la Corrupción? Si nunca dijeron nada, nunca, me gustaría que me replicaran, de que la corrupción estaba legalizada, porque no era delito grave [...] Ya basta de simulación, no se puede así. Y ese es un distintivo del conservadurismo, son muy corruptos, pero además de corruptos, hipócritas", recriminó el presidente de la República.

A finales de agosto de 2017, MCCI aceptó que vivía "un ambiente hostil por parte de diversas autoridades", esto luego de que el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en su portada sobre la presión que ejerció el Gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el empresario Claudio X. González Laporte, al plantearle que su hijo Claudio X. González Guajardo -debería de "dejar de investigar la corrupción" gubernamental, ya que eso no es una tarea "de la sociedad civil".

A través de un comunicado, la organización que preside Claudio X González Guajardo, aseguró que investigará, exhibirá y denunciará los actos y redes de corrupción, sin importar si son públicos o privados, federales o estatales, partidistas o empresariales.

"Estamos convencidos de que este flagelo nacional y la impunidad que lo acompaña provoca violencia, ignorancia, pobreza, desigualdad e inseguridad y que daña a las instituciones democráticas. Creemos que la construcción de un verdadero Estado de Derecho es condición necesaria para lograr un país más justo y más próspero", añadió MCCI.

La organización también señaló que es verdad que las organizaciones, medios de comunicación y periodistas que documentan los problemas por los que atraviesa el país enfrentan presión, amenazas veladas, espionaje, acoso fiscal e incluso violencia.

"Las organizaciones sociales y los medios de comunicación tenemos el deber con nuestro país y con quienes nos apoyan de seguir cumpliendo con el mandato para el cual nos constituimos, ya sea para informar a la sociedad, defender los derechos humanos, mejorar la educación, atender la salud […]", señaló el MCCI.

El diario NYT publicó un reportaje publicado en su edición impresa y digital, titulado: "Un empresario activista lucha contra la corrupción en México y se convierte en un blanco del Estado", firmado por su jefe de corresponsales Azam Ahmed.

"El presidente Enrique Peña Nieto estaba sentado ante los empresarios más importantes de México y sonrió. […] La élite empresarial mexicana ha invertido cantidades récord de dinero en el país y ha apoyado la promesa que hizo el presidente de un renacimiento económico. Así han generado un espacio de oportunidad en el entorno lleno de escándalos que atormenta al presidente.", señaló el reportaje firmado por Ahmed.

"Tu hijo debería dejar de ser tan crítico con el gobierno", le dijo Peña Nieto a Claudio X. González Laporte, según el NYT. Acto seguido, todos en la reunión guardaron silencio, aseguró el rotativo basado en cinco testimonios.

"La sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción", indicó el entonces presidente al empresario, quien respondió al mandatario nacional: "Estoy orgulloso de mi hijo y del trabajo que está haciendo".