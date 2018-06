Me da miedo que me nombren 'El Rey de la Taquilla': Julión Álvarez - Noroeste

Me da miedo que me nombren 'El Rey de la Taquilla': Julión Álvarez

En el Domo Care, el cantante consintió a su público regio; este domingo celebra su primer Día del Padre

Noroeste / Redacción

MONTERREY._ "Mire yo le tengo mucho miedo a ese mote que me han dado del "Rey de la Taquilla", estoy consciente que todos son ciclos. Yo sólo disfruto el momento y espero que el momento no sea tan corto", comentó Julión Álvarez, momentos antes de subir al escenario, de acuerdo a multimedios.com.

Por espacio de tres horas, en el Domo Care realizó un recorrido musical a lo largo de sus éxitos como María, Afuera está lloviendo, La frontera, Y fue así, entre otras.

Entre el público se encontraban rostros conocidos como Mane de la Parra -quien aprovechó su estancia en la ciudad para acompañar a su amigo-, Isaías Lucero y Javier Ríos de los Invasores de Nuevo León, a quien invitó a entrar al redondel.

"Se lo he dicho no sé cuántas veces, pero es un honor estar con un gran artista que he admirado toda mi vida, es un gran músico y un viejón de primera", comentó Álvarez al recibir con un abrazo al líder de los Invasores.

El palomazo se convirtió en un mini show con temas de Invasores como: Total ya se fue, Playa sola, Eslabón por eslabón, Laurita Garza y A mí qué me quedó.

El concierto comenzó cerca de la media noche y terminó casi a las 04:00 horas del sábado.

Vivirá su primer Día del Padre

Este domingo se festeja en México el Día del Padre, y el conocido cantante de banda lo celebrará por primera vez junto a su hija María Isabel, quien nació el pasado mes de abril.

"Yo creo que Dios avienta pruebas y luego te entrega un regalito para que no te sientas tan mal y a mi me aventó un regalote, por el que me siento muy contento. Es mi primer Día del Padre, no sé qué tan crudo amanezca", comentó Álvarez.

"Mi intención es pasarla con mi hija, pero estamos trabajando aquí y hemos tenido una semana muy pesada. Pero la intensión es llegar a la casa, cargarla y darle un beso, ese es mi mejor forma de festejar".

Del cuidado de la pequeña, reveló que ha sido pocas ocasiones en las que ha cambiado pañales o preparado biberones.

"Lo he intentado, pero cuando ya de plano no puedo se la paso a su mamá", puntualizó el cantante, quien dibuja en su rostro una gran sonrisa al nombrar a su pequeña.