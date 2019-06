Me decepciona que AMLO haga algo personal sus diferencias con la prensa: director del CPJ

Sin embargo, reconoce que López Obrador es el Presidente más accesible en la historia de México, y consideró que debería admitir su dependencia de los medios de comunicación para transmitir su mensaje en el País

Noroeste / Redacción

18/06/2019 | 12:35 AM

Al inaugurar la Cumbre de Libertad de Prensa, Joel Simon, director ejecutivo del Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no haya acudido al encuentro pese a las reiteradas invitaciones para el mismo.

"Me decepciona que el Presidente haya permitido que sus diferencias con los medios se hayan convertido en algo tan personal [...] Me decepciona que pese a nuestras insistentes invitaciones no nos acompañe hoy para responder urgentes preguntas sobre la libertad de los medios y seguridad de los periodistas en todo el país y el futuro de la democracia mexicana", indicó Simon.

Sin embargo, el director ejecutivo del CPJ reconoció que López Obrador es el Presidente "más accesible en la historia de México", y consideró que debería admitir su dependencia de los medios de comunicación para transmitir su mensaje en el País.

"Debido a esta historia y a esta relación, yo creo que el Presidente tiene una oportunidad histórica para transformar la relación entre los medios y el poder, y enfrentar la cuestión de violencia e impunidad contra la prensa [...] Pero es una oportunidad pasajera", agregó Simon.

La organización internacional, con sede en Nueva York, ha contabilizado más de 100 periodistas asesinados en México desde 1992, de los cuales al menos 50 han sido crímenes directamente relacionados con su labor profesional. En 2019 ya suman siete casos de periodistas asesinados en el país.

"Este nivel de barbarie ha convertido a México en el país más peligroso del hemisferio para el ejercicio del periodismo y el de mayor violencia mortal contra la prensa en el mundo en lo que va de este año [...] Este nivel de violencia e impunidad contra los periodistas mexicanos representa una crisis para este País y una amenaza directa a la democracia mexicana", advirtió el director ejecutivo del CPJ.