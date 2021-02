Farándula

Me enamoré de un hombre que estaba separado, dice Irina Baeva sobre su relación con Gabriel Soto

La actriz habla de cómo inició su relación con el actor Gabriel Soto

Noroeste / Redacción

La relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto, que recientemente ocupó los titulares debido a que se comprometieron en matrimonio, ha estado constantemente inmersa en la polémica, pues muchas personas culpan a la actriz originaria de Rusia de haber fracturado la relación anterior del mexicano con Geraldine Bazán.

"Nosotros nos conocemos en la telenovela Vino el amor y nos llevamos súper bien. Como cualquier compañero de trabajo, nos contábamos cosas, compartíamos el set 24/7, llevas 11 meses grabando la novela, empezamos a trabajar en la obra de teatro que es mucha más convivencia. Nunca pasó nada de nada", reveló la actriz durante una entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado, publicó milenio.com.

Irina señaló que, ante tanta convivencia, comenzó a darse una relación de empatía: "Conectábamos mucho, platicábamos mucho. Gabriel es la persona que da el primer paso y me dice: 'Hay un interés de por medio, me gustas'. Y con toda la honestidad y transparencia me dijo desde el día uno: 'Yo me estoy separando, la situación en mi familia está así, pero te lo quiero decir con toda la honestidad'. Creo que es muy válido porque muchas veces nos falta ese valor y empezamos con mentiras"

"En respuesta a esa honestidad, esa sinceridad con la que me dijo que se estaba separando, le dije 'Ok', pero para mí eran importantes dos cosas: 'Yo no voy a estar con una persona a medias, que tenga cosas inconclusas. Y si tú quieres tomar una decisión drástica como la quieras tomar, es por ti; si quieres tomar una decisión en tu vida porque te sientes como te sientes, la responsabilidad es tuya'", contó Baeva.

La actriz señaló que el inicio del romance "a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro, que lo sigo haciendo al día de hoy. Lo hice por amor, me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia, un bagaje, que no estaba en mi cartulina a los 20 años, pero así pasó".

"Se divorció, lo hizo por él y nosotros estamos felices; estamos en una relación sólida, en una relación basada en confianza y transparencia desde el día 1. En una relación de compromiso uno con el otro, donde podemos decir: 'Si mañana estamos mal, tú me lo dices y no vamos a hacer un relajo de esto'. Tan es así que vamos a formar una familia", agregó.

Irina recalcó que pudo ser un error "estar con un hombre separado, mas no divorciado. Pero en ningún momento es todo lo que se dice en las redes sociales".

Y añadió que al principio de la relación tenía reservas con lo que le decía Soto: "Era tanta mi inseguridad en ese sentido que no se lo platiqué a nadie".