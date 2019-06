Me gustaría que Omar ya no peleara: Julio César Chávez Jr.

Julito le envía un mensaje a su hermano menor tras la derrota de éste sufrida el sábado ante Oziel Santoyo

Noroeste / Redacción

30/06/2019 | 12:20 AM

Omar Chávez no encontró la fórmula para contrarrestar a Oziel Santoyo en Cancún.

Julio César Chávez Jr. envió mensaje a su hermano menor Omar, quien la noche del sábado cayó por decisión unánime ante Oziel Santoyo, siendo la tercera derrota de los cinco últimos combates.

“Estoy triste porque él, no da lo mejor de él, si no pone el corazón arriba del ring, eso se nota, se nota cuando alguien pelea por… nunca se lo he dicho a mi hermano, pero cuando uno pelea por dinero, porque lógicamente es un negocio el boxeo.

“No es lo mismo que pelear para ser el mejor, eso se nota o se nos nota, cuando uno está mal preparado”, comentó Chávez Jr., en sus historias de Instagram.

Asimismo, Jr. pidió a su hermano que se retire del ring, ya que ha caído ante Santoyo, en abril ante el sinaloense Andrés Villamán y en octubre fue derrotado frente al argentino Nicolás Luques Palacios.

“Es mi hermano, lo quiero muchísimo, nunca le había dicho esto, pero lo único que le puedo decir a mi hermano Omar, y así se lo digo, a mí me gustaría que ya no peleara, que se prepare, que entrene, que se discipline en su vida, como persona y que después se discipline un poquito, que escuche, entonces ya estaría listo para tomar otra vez la carrera de boxeador”, expresó.