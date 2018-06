Me mocharé las manos si el INE me encuentra un delito, promete El Bronco ante alumnos de Ibero - Noroeste

Me mocharé las manos si el INE me encuentra un delito, promete El Bronco ante alumnos de Ibero

No soy carnicero ni quiero serlo. Alguien me preguntó: ¿qué va a hacer con las manos? Ese ya no es mi problema”, bromeó

Sinembargo.MX

07/06/2018 | 7:41 PM Compartida 3 veces

Jaime Rodríguez Calderón

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- En su encuentro con alumnos de la Ibero, el candidato independiente a la Presidencia Jaime Rodríguez Calderón aseguró que si el Instituto Nacional Electoral (INE) llega a comprobar que hubo fraude o alguna irregularidad en la recolección de firmas o en su campaña está dispuesto a mocharse las manos. En la ronda de preguntas y respuestas, un alumno le preguntó sobre si se llegara a comprobar lo de su supuesto fraude en su camapaña, “¿llegaría a mocharse la mano?”, a lo que el independiente respondió: “No soy culpable, pero si soy, me las mocho, punto. Con mucho gusto lo haría para demostrar que en México hay hombres honestos”. Además aseguró que no tiene “miedo a eso porque sé que tengo razón”. También reiteró que su propuesta “es en serio” y que además “es bíblico”, que ese castigo cambió al mundo y que puede también cambiar al país. “No soy carnicero ni quiero serlo. Alguien me preguntó: ¿qué va a hacer con las manos? Ese ya no es mi problema”, bromeó. En el encuentro, Rodríguez Calderón reiteró que es enemigo del asistencialismo. Insistió en que hay que diferenciar entre “vulnerabilidad y asistencialismo”, pues en este último concepto, dijo, “hay perversidad, se pierde dinero y se le da a quienes no lo necesitan”. Destacó que es gobernador, con licencia, de un estado poderoso, Nuevo León. Aseguró que tiene experiencia y ganas, que en su estado venció la pobreza y la violencia. Dijo que por ello pidió a la población de Nuevo León que le diera la oportunidad de despertar a todo el país y aunque, dijo, recibió críticas, México necesita un presidente valiente, que se atreva a regresar la tranquilidad y que viva donde están los problemas, por eso, aseguró, no vivirá en Los Pinos. Jaime Rodríguez Calderón es el segundo candidato que se reúne con los estudiantes de la Ibero, el primero fue Ricardo Anaya Cortés quien estuvo el pasado miércoles.

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente