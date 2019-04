Me pueden decir ganso, pero no me canso: AMLO; Trump quiere participar en el Tren Maya, dice

Durante la entrega de Programas del Bienestar en Campeche, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo que el sureste tiene prioridad, aunque no les guste en otras partes

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo la tarde de este sábado que le pueden decir “ganso“, pero que él no se cansará de continuar de trabajar por el bien del país, y destacó que Estados Unidos está dispuesto a invertir en la construcción del Tren Maya.

“Ya me conocen. Me pueden decir ‘Peje’, pero no soy lagarto. Me pueden decir ganso, pero no me canso“, aseguró durante la entrega de Programas del Bienestar en Campeche.

“Ayer, tuvimos una reunión en Mérida y estuvo el Secretario de Comercio del Gobierno de Estados Unidos y me transmitió un mensaje del Presidente Trump, de que están dispuestos a invertir y ayudar para que se construya el Tren Maya y otras obras de infraestructura en el sureste”, confirmó el tabasqueño.

En el evento público, el mandatario se comprometió a ayudar a los comerciantes y empresarios, ya que se tiene planeado quitarles varios trámites burocráticos, donde solían encontrar casos de extorsión.

“Hay inspectores que van a los establecimientos a preguntar y ponen tache y te clausuran. Si no te pones a mano, no hay clausura. Ahí van los moches. Ya no va a haber otros inspectores. No los vamos a despedir, les vamos a dar otro trabajo. Es una Ley de Confianza Ciudadana que ya se aprobó en el Senado hace dos días. Se van a inscribir los que manifiesten que se van a portar bien y cada año se va a hacer un sorteo, y si se mintió, a ese le va a caer la ley con todo rigor”, precisó.

El pasado 11 de abril, con 106 votos a favor y uno en contra, el Senado aprobó en lo general la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que favorecerá a personas físicas y morales con beneficios administrativos en la Ciudad de México y prevé la eliminación de supervisiones a establecimientos comerciales.

La legislación, presentada por el Senador de Morena Ricardo Monreal Ávila, instaurará un nuevo esquema de cobro de impuestos basado en el principio de “buena fe” de las personas físicas y morales que de manera voluntaria se inscriban al Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, el cual formará parte del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios al que se refiere la Ley General de Mejora Regulatoria.

Asimismo, López Obrador aseveró que dará su apoyo a los pescadores de la zona, quienes le comentaron que el costo del diesel para las embarcaciones es muy alto, por ello, reiteró su compromiso de evitar que aumenten los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz.

“No va a aumentar le precio de los combustibles, ni de la luz más allá de la inflación y estoy cumpliendo porque Pemex está vendiendo a precio bajo el combustible. Pero hay algunos distribuidores, gasolineros, no estoy hablando de nadie en particular. Estoy hablando en lo general, hay algunos que están abusando, están aumentando el margen de ganancia, de utilidad. Todos los lunes voy a estar dando en la mañana quién es quién en los precios de las gasolinas. Quién vende caro y quién vende barato. Y si así no se corrige, vamos a dar permisos y el Gobierno va a vender gasolineras para que no aumente el precio de las gasolinas y del diesel. Que haya competencia, ya en la Ciudad de México hay una gasolinera de la Marina y como dan litro de a litro y dan precio justo, hay colas en esa gasolinera”, señaló frente a los ciudadanos.

Además, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que durante su sexenio van a quedar regularizados los maestros y todos los trabajadores de la salud. “El sureste tiene prioridad, aunque no les guste en otras partes. Los estados del sureste estuvieron abandonados”, apuntó.

“¿Qué es mejor: que nos distanciemos del Gobierno del estado o que actuemos de manera coordinada?”, preguntó AMLO a los asistentes a su acto en la capital de Campeche.

La mayoría levantó la mano por la opción trabajar de forma conjunta, y el Presidente dijo que es la mejor respuesta. Por eso llamó a la unión y destacó que hay que pelear pero porque haya justicia.

Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador de Campeche, afirmó que desde el primer día de la administración de Andrés Manuel López Obrador han trabajado de manera coordinada en favor de los habitantes de la entidad.

“A gritos y sombrerazos no se hace la política. Todo es con acuerdo. […] Ningún programa federal, estatal o municipal tiene color o partido, es obligación atender a los campechanos y entregarle los programas a quienes más lo necesitan”, subrayó esta tarde.

AMLO LLAMA A LA UNIDAD

Por la mañana, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo que no dejará de celebrar asambleas y recorriendo el país a ras de tierra para informarle al país de los avances su administración federal, y recordó que venderá todos los aviones del Gobierno federal y habrá ahorros, comenzando por los salarios de los altos funcionarios, porque “se rayaban”.

De visita en Holpechén, Campeche, para entregar apoyos del Programa de Bienestar, el Jefe del Ejecutivo federal recordó que ya no existe el Estado Mayor Presidencial (EMP), que era de 8 mil elementos para cuidar al Presidente; ahora, insistió, “al Presidente lo cuida la gente”.

Con eso se han obtenido ahorros, expuso, y ya no se permite la corrupción, que es el principal problema de México, afirmó. Además, aunque hay un pueblo bueno, se necesitaba un buen Gobierno: “se necesitaba poner orden”, agregó.

El que quiera hacer negocios, que se vaya a la iniciativa privada, dijo. En el servicio público se necesita honradez, necesitan ser apóstoles, agregó.

Los apoyos, reiteró el Presidente, se darán directos para que lleguen completos, para que no haya “piquete de ojo”, por eso está llevando tiempo, pero pronto estará la cobertura completa, principalmente a todas las niñas y niños con discapacidad en Campeche tendrán sus apoyos, porque es una acción humanitaria.

El Jefe del Ejecutivo federal describió también el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para evitar que los muchachos no anden en las calles y aprendan un oficio o hagan una carrera. Los etiquetaron como “ninis”, pero ahora no se va a abandonar a los jóvenes, y ahora estamos pagando las consecuencias, agregó.

Hay regiones, dijo, como ésta, donde no hay tanta violencia, pero hay otras en el país donde hay mucha violencia y tenemos que atacarla de raíz, dándole a la gente oportunidades para que trabajen y produzcan. Se va a dar preferencia, reiteró, a los que tienen menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales.

El Presidente describió el programa Sembrando Vida de Árboles Frutales y Maderables que, afirmó, generará 20 mil empleos permanentes para que los campechanos y los mexicanos no migren por necesidad sino por gusto. También, añadió, se inició en la entidad el crédito ganadero a la palabra que no cobra intereses.

Y lo mismo va a pasar con los apicultores, que van a tener atención especial, prometió AMLO.

Todo esto lo informo, dijo, porque ustedes me tienen que ayudar a mover al elefante, y tienen que estar pendientes de que se cumplan y de que los apoyos lleguen.

Me llevo tiempo explicando porque, ya que venimos hasta acá, tengo que explicarles bien, dijo el Presidente, quien también dijo que se va a reformar el sistema de salud en México, porque “el Seguro Popular ni es seguro ni es popular” y no hay ni medicinas. “Por eso es que recorro los pueblos, porque tengo los pelos de la burra en la mano”, afirmó.

A a los maestros les dijo que se cancelará la Reforma Educativa y que se dialogará con todos hasta que haya un acuerdo, y si esto se tarda sacará un decreto para cancelar la mal llamada Reforma Educativa.