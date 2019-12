Me salieron deportistas: Aracely Arambula habla como pocas veces de sus hijos

La actriz descartó que Miguel y Daniel tengan interés en seguir los pasos artísticos de su padre

Noroeste / Redacción

Aunque siempre ha sido hermética con cualquier tema relacionado a los hijos que tuvo con el cantante Luis Miguel, recientemente Aracely Arámbula confesó que los pequeños Miguel y Daniel tienen un talento particular por los deportes y que, incluso, ya han recibido algunos reconocimientos por practicar estas actividades, por lo que hasta ahora no han demostrado interés en seguir los pasos de sus famosos padres.

En entrevista con el programa El Gordo y la Flaca la protagonista de telenovelas sorprendió cuando detalló que las pasiones de sus hijos están muy alejadas de su profesión o la del cantante de Ahora te puedes marchar.

“La Chule”, como también es conocida, dijo que no le importa desvelarse para asistir a los eventos importantes de sus hijos, quienes están muy enfocados en destacar en el ámbito deportivo:

“Estuve en unas olimpiadas que hicieron mis hijos, entonces toda la mañana me pasé ahí feliz, viéndolos”, relató de acuerdo a quien.com.

“Además se ganaron dos medallas y pues muy orgullosa, en saltos, brincos y marometas".

“Me salieron muy deportistas, así que nada musical, nada de lo que se les ocurra. No, ellos están en otra cosa”, añadió la guapa actriz sobre las actividades en las que se desenvuelven sus hijos, aunque no aclaró qué deporte practican.

Resaltó que ella prefiere destacar como una buena madre y comprometida con el bienestar de Miguel y Daniel, a quienes intenta llevar por el buen camino y hasta enseñarles valores altruistas:

“Quiero que valoren, porque los niños de pronto en esta época que nos toca vivir de tecnología y de todo, entonces se les hace más fácil todo”.

La estrella de La Patrona reiteró que no va a hablar nada del conflicto que tiene con Luis Miguel por el pago de la manutención de sus hijos, porque “no he visto nada y no quiero que se desvíe a algo que no es”.

Aracely Arámbula resaltó que está muy enfocada en sus proyectos personales y está a punto de hacer una temporada corta por México y Estados Unidos de la puesta en escena Por qué los hombres aman a las cabronas, basado en el libro del mismo nombre y escrito por Sherry Argov.

Hace unos meses, Aracely evidenció que Luis Miguel no tiene contacto con sus hijos y no había cubierto el pago de la pensión alimenticia para Miguel y Daniel, por lo que inició un proceso legal en su contra, el cual pudo ya haberse arreglado.