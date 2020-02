Me salieron muy formales, responde el Presidente a PanteÃ³n RococÃ³, grupo que criticÃ³ la rifa del aviÃ³n

Me salieron muy formales, responde el Presidente a Panteón Rococó, grupo que criticó la rifa del avión

12/02/2020 | 09:43 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que Panteón Rococó “salieron muy formales”, luego que el grupo mexicano de rock criticara en una entrevista con SinEmbargo la rifa del avión presidencial y dijera que México se merece un “Gobierno más serio”.

“El Panteón Rococó que porque se va rifar el avión, o sea, me salieron muy formales. Dicen que eso no es serio, que no es un política seria. Pero yo los respeto mucho”, dijo el Presidente al citar la nota de este medio.

“Lo importante es que se va rifar el avión, y que vamos a pedirle a todo que ayuden para tener fondos y comparar equipos”, agregó.

La agrupación mexicana que se ha caracterizado desde sus inicios por reprobar las acciones y decisiones de los mandatarios que han estado frente al país apuntó que nunca dejarán de “hacer la crítica pertinente de esté quien esté en el poder, pues siempre se trata de ver las circunstancias que nos convienen y las que no como sociedad”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido la idea de rifar el avión presidencial “José María Morelos y Pavón” con la ayuda de 6 millones de cachitos de la Lotería Nacional, hecho que no tardó en convertirse en la comidilla del Internet.

En tanto, ante las quejas y demandas de poblaciones indígenas sobre la construcción del Tren Maya y durante la conferencia mañanera del pasado 6 de febrero, el Primer Mandatario aseguró que el “Tren Maya va” porque con este se espera que se reactive la economía de cinco estados del sureste del país.

“Hay cosas que no nos gustan como el Tren Maya, hay temas que nos causan mucha hilaridad o de repente nos desconcierta mucho como los cachitos de lotería para el avión residencial. A mí me da miedo que esa política esté en nuestro país”, expuso Dr. Shenka, vocalista de la banda.

La trayectoria de Panteón ha estado marcada desde sus inicios con temas como “Abajo y a la izquierda” o “Soy peligroso”, single que se desprende de su última producción discográfica “Infiernos”, donde destacan “yo camino siempre al frente de la mano de mi barrio y de mi gente. Una amenaza con sentido social, que los que estén allá arriba se pongan a temblar”.

Durante su primer año, el Gobierno de Obrador se vio salpicado por las diferentes movilizaciones que se suscitaron en la Ciudad de México, tal es el caso de las marchas de los 43 normalistas, el paro de taxistas contra aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify; o las manifestaciones feministas para exigir justicia y una mayor protección a las mujeres frente a la cifra creciente que se elevó a 10.30 por ciento durante el 2019 (1 mil 6 víctimas) en comparación al año 2018.