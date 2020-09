'Me siento estresada, la clase es muy rápida y poco se profundiza en temas', dice niña a SEPyC

Durante un conversatorio organizado por la CEDH a través de la aplicación Zoom, denominado El derecho a la Educación en Sinaloa en la nueva normalidad, la joven originaria de Los Capomos, una comunidad indígena de El Fuerte, compartió su opinión acerca de lo que ha vivido hasta esta segunda semana de clases

José Abraham Sanz

La adolescente Karol María señaló al secretario de Educación Pública y Cultura estatal y al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que las clases a distancia le estresan y no se profundiza en los temas.

“Este virus no nos permite estar en nuestra escuela, esperemos que muy pronto podamos regresar a ella”, señaló, “me gusta en parte porque protejo mi salud, pero no me gusta porque extraño a mis amigos y a mis maestros, y me gusta aprender con la explicación de mis maestros. El ciclo escolar pasado fue un cambio muy grande para nosotros”.

“¿Cómo me siento con la educación a distancia? Me siento estresada, la clase es muy rápida, poco se profundiza en los temas, estoy iniciando la educación secundaria y no conozco a mis maestros ni a mis compañeros, pero esto pronto pasará y volveremos a aprender en las aulas,

En el conversatorio participaron el titular de la Sepyc, doctor Juan Alfonso Mejía, y el presidente de la CEDH, maestro José Carlos Álvarez Ortega.