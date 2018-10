Me siento identificado con mis jugadores: Diego Armando Maradona

El técnico del Gran Pez habló después del triunfo como visitantes en duelo amistoso ante Tijuana

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Después de que el equipo de Sinaloa derrotara como visitante al Club Tijuana con marcador de 1-0 en duelo de carácter amistoso celebrado la noche del viernes, el técnico áureo, Diego Armando Maradona, habló en conferencia de prensa sobre la labor que realizaron sus jugadores para conseguir la victoria en la frontera.

“Hoy nosotros nos vamos contentos por la victoria, pero más allá de eso quiero recalcar el sacrificio que hacen estos chicos, la verdad me emociona ya que me hacen recordar mis viejos tiempos cuando iba en el colectivo a jugar a la pelota y dormía una hora y media, y ellos me hacen recordar eso, por eso estoy al frente y no quiero fallarles”, comentó.

El técnico de Dorados resaltó la importancia de tener de regreso al jugador Edson Rivera en el plantel después de que sufriera una lesión que lo alejó durante un mes de los campos de juego y que ante Tijuana anotara el tanto que significó el triunfo.

“Yo a Edson Rivera lo conocí en el primer entrenamiento, cuando lo íbamos a poner en el primer partido se nos desgarró, lo perdimos y tuvimos que esperar un mes para que regresara, pero tiene un gran futuro, tiene muy buena predisposición al trabajo y me parece que puede dar mucho más estando bien físicamente”, señaló.

Por último, el técnico argentino comentó que se encuentra comprometido y feliz con Dorados de Sinaloa y muy orgulloso de sus jugadores, ya que siempre en cada encuentro salen al terreno de juego en busca de la victoria.

“En Dorados estoy dispuesto a dar todo y lo estamos haciendo, no es por el hecho de sacar puntos, el trabajo del equipo es el que me gusta, que muerda donde yo les digo, que no pierdan las marcas algo que sucedió hoy y nos generaron peligro, después el alma que tiene este equipo ya que supuestamente hoy jugamos con suplentes y ellos con plantel completo, el futbol es así, un día te da y otro te quita, pero nos vamos contentos”, concluyó.

