Me siento tranquilo, no satisfecho con el empate, pero éste es el camino: Chiquis García

El director técnico de Dorados de Sinaloa destaca la evolución que ha tenido su equipo en este arranque de torneo

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Tras el empate sin anotaciones de Dorados de Sinaloa ante el líder Tepatitlán, el estratega del Gran Pez, Rafael "Chiquis" García, señaló estar tranquilo por el funcionamiento de su equipo.

Dorados de Sinaloa y Tepatitlán FC igualaron el pasado miércoles 0-0, en acciones de la cuarta fecha del Guard1anes 2021 de la Liga de Expansión MX.

Pese a quedarse con un hombre menos desde el minuto 55, el cuadro local nunca fue sometido por el rival. Al contrario, estuvo mucho más cerca de llevarse la victoria sin importar la inferioridad numérica.

“Por supuesto es importante ganar los partidos es casa, es clave hacer fuerte la localía. Eso fue una de las cosas que tuve en la charla táctica, hacer fuerte la casa y realmente me voy muy contento en ese aspecto con los jugadores. Pero a veces el balón no entra por alguna u otra situación, el equipo tuvo siete u ocho jugadas de gol. Nos quedamos con un hombre menos y yo no noté que fuéramos uno menos; al contrario, seguimos con la idea de atacar al rival, tuvimos una gran posesión de balón, una gran actitud, mucho orden, obviamente faltó lo más importante que es el gol. Las oportunidades se generaron.

"Si hubiera visto un partido que el Tepatitlán, que era líder, hubiera tenido la posesión y nos hubiera generado muchas opciones, me hubiera salido muy molesto. Me siento tranquilo, no satisfecho con el empate, pero éste es el camino. A veces los 0-0 la gente se aburre porque no hay goles, pero hoy hubo muchas opciones, desgraciadamente no se pudieron concretar, pero no tengo duda que vamos por el camino adecuado”, dijo el timonel de los áureos.

"Chiquis" García reconoció que hay detalles a mejorar para que Dorados llegue al nivel deseado, pero destacó que el equipo ha ido evolucionando en cuanto a entendimiento entre los jugadores y las ideas que él plantea.

"Llevamos prácticamente tres juegos, yo llevo mes y medio trabajando con el equipo, desgraciadamente en los últimos torneos no ha sido un equipo protagonista como tendría que ser Dorados. Eso se habló desde el primer día, tratar de ser un equipo con mucho dinamismo, con mucha posesión de balón, que sea un equipo atrevido, que tenga una salida clara. La idea poco a poco la están entendiendo, lo que más me gusta es que partido tras partido hay una evolución en entendimiento entre los jugadores.

"También hay que darnos cuenta, que a pesar de que se quedaron muchos jugadores del torneo pasado, los jugadores que les ha tocado ahora iniciar los partidos son seis o siete nuevos y vienen de distintos equipos, entonces es lo que hemos trabajado, que se conozcan muy bien, tienen mucha calidad, tienen mucha entrega, obviamente hay cosas qué mejorar, pero recalco que me siento muy satisfecho".