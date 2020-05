Me sorprende que un Gobierno de izquierda ataque las manifestaciones culturales: Del Toro

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).– El cineasta mexicano Guillermo del Toro volvió a expresar su inconformidad ante la posible cancelación del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE) promovida por el grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y aseguró que se encuentra sorprendido de que un Gobierno que se dice de izquierda ataque a las manifestaciones culturales.

A través de un nuevo hilo de Twitter en donde arrobó a los morenistas Mario Delgado y Dolores Padierna, el reconocido cineasta indicó que la mayoría de los trabajadores de la industria cinematográfica de México necesitan continuidad, pues viven de una producción a otra.

Del Toro indicó que el cine mexicano ha sido instrumento y voz de nuestra cultura y embajador del talento de nuestra gente a nivel masivo y mundial.

“Ha conquistado espacios internacionales que ya se habían perdido o nos estaban vedados. Espacios en las mas altas esferas de nuestro quehacer y nuestro arte. Esta es una manifestación cultural que ha traído buenas noticias y animo y arte a Mexico”.

Guillermo del Toro aseguró que la mediada no es momentánea o tiene plan de rectificación, sino tiene carácter permanente e indicó que cortar los apoyos sofoca las pocas formas de supervivencia que existen para el cine mexicano.

Horas antes, Guillermo del Toro ya se había pronunciado sobre la posible cancelación del FIDECINE, hizo un llamado a Diputados de Morena y exigió diálogo para atender el problema.

El cineasta ganador del Óscar hizo un llamado a los Diputados morenistas Mario Delgado y Dolores Padierna para evitar la cancelación del Fideicomiso porque “es cortar alas a miles de cineastas que vienen en camino”.

Además, el cineasta se dio a la tarea de arrobar a grandes personajes miembros de las Academias cine de otros países para pedir su ayuda dándole retuit a la información y así llegue a todo el mundo. “El gobierno de México tiene la intención de desfinanciar el cine mexicano”, aseguró.

@pierrelescure @BAFTA @dawnhudson @bfiben @cameron_tiff @AlbertoBarbera2 @aoscott @ManohlaDargis @JoeMorgenstern @AnnHornaday @szacharek @ChazEbert Mexico's Government intends to de-fund Mexican Cinema. Please read about it, learn and help us- retweet. For our future filmmakers