Me trataron como basura: Walter Montoya

El ex jugador de Cruz Azul explota contra Pedro Caixinha y Ricardo Peláez

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Ya lejos de Cruz Azul al ser una de las contadas bajas del equipo para el Clausura 2019, Walter Montoya despotricó en contra de Pedro Caixinha y Ricardo Peláez por tratarle “como basura”, informó el portal mediotiempo.com.

El futbolista argentino, quien duró dos torneos con la Máquina y en Liga MX solamente hizo un gol, hizo estas declaraciones para la radiodifusora La Red.

“Sentí que el técnico me trató como una basura. En los entrenamientos me hacía sentir el mejor y en los partidos ni me ponía. El club y la hinchada se portaron de 10, pero Pedro Caixinha y el director deportivo muy mal”, comentó.

Hace unos días, Caixinha explicó que la ausencia del jugador en una cena con el resto del equipo luego de ser enviado a la tribuna en la semifinal de Ida contra Monterrey fue el detonante de su salida.

Rumorado para llegar a Rosario Central de su país natal, el mediocampista es junto a Andrés Rentería y Ángel Mena los únicos jugadores que no seguirán en la plantilla del subcampeón mexicano.