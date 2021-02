En redes sociales

Me volvió loca: Danna Paola habló de su relación amorosa más tóxica y la que la llevó a componer Sodio

La cantante rompió el silencio para hablar de su vida sentimental

Noroeste / Redacción

Durante los últimos años, Danna Paola ha consolidado su carrera musical y en la actuación, pero fue hace unas semanas cuando confirmó que ha vivido algunas relaciones tormentosas y una de estas la llevó a escribir uno de sus más grandes éxitos, Sodio, canción que estrenó hace un año con gran éxito y que relata un amor que no puede concretarse porque uno de los integrantes no logra definir sus preferencias sexuales.

La actriz y cantante abrió su corazón en una plática con el conductor Yordi Rosado para su canal de YouTube, donde comentó que ella es una fiel enamorada del amor y que esto la ha llevado a vivir intensamente el sentimiento más cursi del planeta.

Danna Paola habló de su vida amorosa

“Quien diga que no le han roto el corazón, no ha vivido, amiga date cuenta. Soy una persona súper enamoradiza, yo de verdad para el amor soy la más cursi, la más intensa, la más romántica, pero me han jodido tanto, por tantos años, o sea tuve una relación de seis años, otra de dos y la última no sé cuánto duró porque nunca empezó. Básicamente siempre fui yo la que dio más en todo, siempre soy yo la que da más de lo que recibe a cambio”, comentó en entrevista.

La famosa mexicana aceptó que incluso un numerólogo le reveló que su virtud consiste en ser muy generosa con las personas que la rodean: “Yo me siento bien dando lo que doy, el amor que doy, la atención, todo, pero a veces llega un punto en que si la otra persona no da nada todo se va a la chingad*”.

Danna Paola además dio algunos detalles sobre las únicas relaciones que ha tenido a sus 25 años y cómo la han impulsado a actuar distante frente al amor.

“Mi primera relación fue un fail total. Horrible, lo pasé muy mal, sí el primer amor es bonito pero lo pasé fatal, acabó muy mal, pero me liberé, fueron seis años”, dijo sobre el amor que pudo protagonizar al lado de Eleazar N hace más de 10 años, y en del que se dice, existió violencia física.

Aceptó que ha tenido sólo tres relaciones serias, muchos amores de fin de semana y que justo después de su segunda ruptura dejó de creer en el amor.

“Entendí que había dejado de creer en el amor, después de la relación los dos años que fue en 2017, aproximadamente, dije ‘el amor no existe, es una mierd*, esto no sirve y te manda al hoyo’ me deprimí cañón por eso”, comentó sobre la relación que la llevó a escribir Dos extraños y Sodio.

“La última relación sí fue algo que me volvió loca, me hizo escribir todo este álbum (Siete) fue una catarsis dentro de mí, entender que el amor viene en muchas versiones y no todo es color de rosa porque ninguna relación es perfecta, pero es que ésta no tenía ni pies ni cabeza. Yo sí me enamoré, heavy, y lloré y lo más cagad* es que la otra persona también ‘se había enamorado’ pero no estaba seguro, o sea era sí te quiero y te amo mucho pero no, ahorita no, hoy sí pero mañana no”, reveló.

Añadió que muchas veces padeció por la ausencia de su entonces pareja, quien siempre le manifestó no tener claras sus preferencias sexuales.

“Yo hace un año saqué una canción que se llama Sodio y precisamente habla de todas las personas y hombres que no están claros con su sexualidad y su preferencia sexual. Entonces dices ‘no juegues con las mujeres si no estás al 100% seguro’ y eso fue lo que me pasó, escribí esta canción porque ‘un novio menos y una amiga más, no hay ped* pero dímelo’”, comentó sobre su relación fallida.

“Entonces fue un juego todo el tiempo, en el que no sé si me quieres o porque no sabes lo que quieres con tu vida ahora, si estar con un chico o una chica y me volvió completamente loca”, agregó.

A pesar de las decepciones, Danna Paola aclaró que sí está dispuesta a iniciar una nueva relación, siempre teniendo en cuenta sus prioridades y lo que busca en una relación.

Aceptó que sí quiere darle prioridad a su carrera, pero espera para los 30 años emprender una vida en pareja que le permita formar una familia y tener hijos.

En esta misma conversación, la famosa mexicana confesó que durante su estancia en Madrid, España, donde grabó Élite, fue drogada por un grupo de jóvenes con planes no definidos y que fueron frustrados por la presencia de uno de sus grandes amigos.

