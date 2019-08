Me voy a preocupar cuando los malos hablen bien de mÃ­, dice nuevo Secretario de Seguridad en MazatlÃ¡n

Me voy a preocupar cuando los malos hablen bien de mí, dice nuevo Secretario de Seguridad en Mazatlán

Federico Rivas Valdés responde a los señalamientos que arrastra desde que fue funcionario en los servicios de seguridad en Veracruz, durante el Gobierno de Javier Duarte Ochoa

Netzahualcóyotl Ceballos

Al nuevo Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, el Capitán Federico Rivas Valdés, no le preocupan las acusaciones en su contra sobre desapariciones forzadas e inhabilitaciones de la función pública cuando fue funcionario en Veracruz.

El oficial naval reemplazó este lunes a Ramiro Lizárraga Medina en la SSPM, y aseguró estar evaluado por la Comisión Nacional de Seguridad, y que esas acusaciones en su contra responden a intereses particulares.

“Soy un policía recientemente evaluado por la Comisión Nacional de Seguridad, como cualquier otro servidor público de seguridad y justicia, y a lo largo de mi carrera, por mi desempeño en diversos escenarios muy complicados en el país, hay expresiones políticas, delincuenciales o sociales que tienen que ver con otros intereses, que son ajenos a la seguridad”, dijo.

“Me voy a preocupar cuando los malos hablen bien de mí, eso va a significar algo diferente, la expresión ciudadana en los estados donde he trabajado ha sido favorable, la Federación nos evalúa perfectamente, investiga los antecedentes, entonces no me preocupa eso”.

-- Hay acusaciones muy fuertes que lo relacionan con Duarte (ex Gobernador de Veracruz) y con asesinatos de periodistas, se le cuestionó.

“Bueno, esos temas los lleva la Fiscalía General del Estado, yo cuando terminé mi trabajo como policía estatal, continué en Veracruz, en la Policía Naval, y estuve siempre disponible para cualquier señalamiento. No hay ningún asunto oculto ni extraño, hay temas políticos-sociales que obedecen a otro tipo de intereses”.

De acuerdo con el portal Plumas Libres, Rivás Valdés fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública cuando se desempañaba como Subsecretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Javier Duarte Ochoa.

El 27 de junio de 2014, la SFP resolvió el expediente 244/2011 instruido en contra del entonces Inspector General de la Policía Federal, Federico Rivas Valdés, por negligencia administrativa, y le impuso una sanción por 181 mil pesos.

La dependencia federal resolvió inhabilitarlo por un año para desempeñar cualquier cargo público, desde el 11 de julio de 2014 al 10 de julio de 2015, detalla Plumas Libres.

El mismo medio digital refiere que también fue inhabilitado por un año para desempeñar cargos públicos por parte del Órgano Interno de Control de la SPF, por incumplimiento en la Declaración de Situación Patrimonial, en el expediente 2564/2013.

Rivas Valdés fue escolta personal del Gobernador Duarte Ochoa de 2010 a 2013, año en que fue designado Subsecretario de Seguridad Pública de Veracruz.

Sin embargo, pese a estas resoluciones de la SFP, el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, omitió las resoluciones y conservó al marino en su cargo por considerar que se trataba de un asunto administrativo que no afectaba en sus acciones operativas.