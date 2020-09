Me voy a trepar en este camión (Mazatlán) que ya va caminando: Leticia Alvarado Fuentes

La nueva directora del Instituto Municipal de Planeación asegura que impulsará los proyectos que ya se tienen, pero buscará sumarles la participación social

Alma Soto

Leticia Alvarado Fuentes ya despacha desde la oficina de dirección del Instituto Municipal de Planeación.

El viernes 4, la Junta Directiva del IMPLAN le tomó protesta, luego de un proceso de convocatoria pública y de selección para que ocupara el cargo.

Finalmente, ella fue la elegida entre todos los candidatos.

“La gente que está trabajando aquí es súper profesional, súper capaz, muy entregada, sabe trabajar en equipo, entonces, en ese sentido, me voy a trepar en este camión que ya va caminando y voy a tratar de llevar un liderazgo, de trabajo colaborativo, porque me encuentro con esto y me encanta, ellos no pararon, estaban en lo suyo”, manifestó.

Alvarado Fuentes señaló que, por lo pronto, no habrá nuevas propuestas para desarrollar proyectos, se va a dar continuidad a lo que se está trabajando.

“Si acaso, como algo nuevo, se haría una revisión con la nueva modalidad que nos trae la pandemia de Covid-19, cómo nuestras ciudades tienen que cambiar y adecuarse a esto”, declaró.

Su primer pendiente, señaló, es el Atlas de Riesgo.

Afortunadamente, recalcó, está terminado, está en proceso de revisión por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred.

“Está terminado, están ajustando observaciones míninas, está en Cenapred para sacarlo ya como instrumento legal”, expresó.

En 2012 se emitió el primer Atlas de Riesgo en el Municipio de Mazatlán, y éste sería el segundo.

Alvarado Fuentes señaló que no es que haya habido errores en el primero, sino que siempre se hacer adecuaciones por el crecimiento de la mancha urbana y los impactos que ese crecimiento está teniendo en el medio ambiente.

Y ahora, dijo, no es solo la mancha urbana propia, sino también la condición mundial de calentamiento que no se puede prever, pero sí hacer cálculos de cómo algunas zonas puedan resultar más afectadas.