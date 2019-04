Meade reaparece (en medio del criticado silencio de AMLO por MinatitlÃ¡n): pide justicia en tuit

Meade reaparece (en medio del criticado silencio de AMLO por Minatitlán): pide justicia en tuit

Ayer, López Obrador se dirigió a sus adversarios políticos cuando todos esperaban que reaccionara a la matanza que cobró la vida de 14 personas, entre ellas un menor de edad. La postura ha generado críticas por parte de personajes de la política mexicana, periodistas e investigadores

Sinembargo.MX

21/04/2019 | 11:33 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de México, José Antonio Meade, pidió hoy que los delincuentes que atacaron una vivienda en Minatitlán, Veracruz y causaron la muerte de 14 personas sean castigados, mientras que el Jefe del Ejecutivo Federal mantiene un silencio que le ha ganado una fuerte crítica en redes sociales.

Ayer, y durante una buena parte de este domingo, tuits en los que se pide la renuncia de Andrés Manuel López Obrador lograron colocar la tendencia #RENUNCIAAMLO. En respuesta, los seguidores del dirigente de izquierda colocaron #AmloElPuebloTeApoya.

El Presidente López Obrador ha recibido fuertes criticas porque no se ha pronunciado sobre esta matanza. Justo ayer la cifra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dijo que hubo un incremento del 9.7 por ciento en homicidio doloso con respecto al mismo trimestre pero de 2018, al pasar de 6 mil 598 carpetas de investigación. a 7 mil 242.

Ayer, López Obrador se dirigió a sus adversarios políticos cuando todos esperaban que reaccionara a la matanza. El actual mandatario prometió disminuir la violencia apenas llegara a Palacio Nacional. Aunque todavía es demasiado pronto para mostrar si su estrategia contra la violencia funciona, el líder de izquierda enfrenta reclamos por una ola de violencia que azota de norte a sur el país.

Pero su mensaje de ayer, destinado a sus adversarios políticos, no hizo sino acentuar las críticas.

Cuando el país se conmocionaba por la matanza en Veracruz, López Obrador dijo en su cuenta de Twitter: “Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda de que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados”.

En cambio, el ex Secretario de Hacienda y contendiente presidencial aprovechó el vació para pronunciarse por los hechos: “Frente a los hechos de Minatitlán hoy ofrecemos oraciones. Pero sobre todo la esperanza de un estado de derecho pleno, en el que las familias de las víctimas tengan la certeza de una investigación y los delincuentes de un castigo”, dijo Meade Kuribeña.

Frente a los hechos de Minatitlan hoy ofrecemos oraciones. Pero sobre todo la esperanza de un estado de derecho pleno, en el que las familias de las victimas tengan la certeza de una investigación y los delincuentes de un castigo. — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) 21 de abril de 2019

Los críticos se han alimentado con el silencio del Presidente para criticarlo.

“No han pasado 24 horas de la tragedia de Minatitlán y el Presidente de México levanta el teléfono para redactar un mensaje contra…sus adversarios políticos. Curiosa incongruencia en un hombre que, apenas un día antes, remitía con calidez a la piedad cristiana. Lamentable”, escribió León Krauze.

Periodistas como Rafael Cabrera, uno de los autores del reportaje sobre la “casa blanca” de Enrique peña Nieto, lamentó que el Presidente no escribiera sobre el hecho. “Ni un tuit sobre Minatitlán”, expuso.

En ese sentido se pronunció el periodista Javier Garza Ramos. Recordó el asesinato de hace un mes de 15 personas murieron en un bar de Salamanca Guanajuato. “La violencia no se ha detenido, pero cada vez va a resultar más difícil para el gobierno de @lopezobrador_ explicar estas masacres. Quizá por eso el silencio”, escribió en Twitter.

Hace un mes 15 personas murieron en un ataque a un bar en #Salamanca. Ahora son 13 en #Minatitlán. La violencia no se ha detenido, pero cada vez va a resultar más difícil para el gobierno de @lopezobrador_ explicar estas masacres. Quizá por eso el silencio. — Javier Garza Ramos (@jagarzaramos) 20 de abril de 2019

Del mismo modo, el activista Carlos Bravo Regidor, coordinador del Programa de Periodismo del CIDE, comparó el silencio de AMLO con las críticas que emitió contra sus adversarios. “¿Nada que decir sobre lo qué pasó en Minatitlán, presidente? Hablando de callar como momia…”, dijo.

Personajes de la política también criticaron al Presidente. El ex mandatario Vicente Fox utilizó su cuenta de Twitter para asegurar que la masacre fue utilizada por el tabasqueño como “un trampolín”.

“Que vergüenza que hasta las tragedias las uses como trampolín para la agresión. No todo trata de ti AMLO, hablar del pueblo no significa gobernarlo, atenderlo sí. ¡No más violencia! #Minatitlan”, dijo Fox.

El ex Presidente Felipe Calderón suscribió un mensaje que sugirió a AMLO elegir como enemigos a los que llevan armas.

Que vergüenza que hasta las tragedias las uses como trampolín para la agresión. No todo trata de ti AMLO, hablar del pueblo no significa gobernarlo, atenderlo sí. ¡No más violencia! #Minatitlan https://t.co/bwKvteDl3t — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 20 de abril de 2019

La politóloga Denise Dresser llamó al Presidente a emitir un mensaje que convoque a la unión de los mexicano.