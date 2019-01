MechÃ© Murillo jala las orejas a diputados de Morena: Â¡Ãšnanse!, les dice

Meché Murillo jala las orejas a diputados de Morena: ¡Únanse!, les dice

La luchadora social llama a los morenistas a unirse, trabajar por el pueblo y no olvidar que la responsabilidad que actualmente ostentan es pasajera

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ Mercedes Murillo Monge ve en la división de Morena en Sinaloa una lucha por el poder.

Cuando se llega al poder, considera la luchadora social, se pierde la humildad y la perspectiva de la realidad.

La ex candidata al Senado por Sinaloa, quien acompañó en su proyecto a Andrés Manuel López Obrador en 2012, llama a los diputados de Morena a unirse. Y a no olvidar, afirma, que el poder es efímero y “dura poquito”.

En los últimos meses se acentuó la división en la bancada mayoritaria de Morena en la 63 Legislatura.

Particularmente el tema del presupuesto para 2019 exhibió las diferencias en esta fracción.

A tal punto que las reasignaciones presupuestales, que luego fueron objetadas por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, solo tuvieron el respaldo de 17 de los 23 morenistas.

El resto de diputados se sumó a la propuesta gubernamental, se ausentaron el día de la sesión o se reportaron “enfermos”.

En este marco surgieron denuncias de supuesta corrupción entre los propios diputados.

Por ejemplo, Pedro Lobo acusó a Fernando Mascareño de intentar sobornarlo con 100 mil pesos mensuales, si votaba a favor del presupuesto enviado por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Para Murillo Monge lo que ha ocurrido en Morena responde a una lógica del poder.

“Acuérdate y yo los recuerdo a todos, que eso pasa cuando llegas al poder; es muy difícil, muy difícil, que tienes el poder y sigas humilde”, sostiene.

En la óptica de la presidenta del Frente Cívico Sinaloense, hay legisladores morenistas que aún no saben ni a qué van a una curul.

“Yo creo que todavía no saben ni a qué van, para mí no me explico (la división), no me explico; si vas de diputado vas a servir a la gente, representas a la gente, representas a todo el pueblo de Sinaloa, ese pleito, ¿qué es eso? ¿Para qué se dividen?”, cuestiona.

Para poder trabajar en favor del pueblo, añade, se requiere que cada quien deje de lado los intereses personales.

“Yo quisiera que para poder trabajar tienes que estar unido. Para poder trabajar, tienes que tener quién te respalde, no lo puedes hacer tú solo, y si tú no lo puedes hacerlo solo, yo les suplico a todos los de Morena, ¡únanse!”, subraya.

La responsabilidad que ostentan, recuerda, dura solo tres años, luego dejarán la curul y volverán a ser como el resto de los ciudadanos.