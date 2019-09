ATLETISMO

Medallista panamericano confirma presencia en el Gran Maratón Pacífico

Juan Joel Pacheco Orozco ganó el metal de bronce en Lima 2019

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ El medallista de bronce de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Juan Joel Pacheco Orozco, confirmó su presencia en la edición 21 de Gran Maratón Pacífico Mazatlán 2019, que tendrá lugar el 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Pacheco Orozco, quien ha participado ya en GMP, anunció su presencia en Mazatlán donde estará cerrando su calendario de competencias 2019.

“Es un evento que me gusta, he participado ya en dos ocasiones, está muy bien organizado, su calidad en cuanto a las personas me gusta, el recorrido plano es muy bueno, afortunadamente en esas fechas ya no está tan fuerte el calor y todo se combina para un buen evento.

“Teníamos por ahí un calendario que se nos modificó un poco y eso nos dará la oportunidad de estar en Mazatlán, en lo que será el último evento del año, después entre enero y febrero vamos a estar en un evento en Dubái, con miras a la clasificación olímpica”, explicó.

El maratonista hará una escala en el mes de noviembre en el Medio Maratón de Valencia, para después visitar tierras mazatlecas.

“Ahorita ya retomamos los entrenamientos después de Lima, donde afortunadamente se nos dio la medalla, estamos contentos y vamos a buscar mejorar con miras a estar en los olímpicos”, agregó.

El originario de Torreón, Coahuila, hará su arribo a tierras mazatlecas para participar en la prueba de 10 kilómetros, mismas donde dio un gran evento en el 2018.