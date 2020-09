Medias Blancas a playoffs por primera vez desde 2008

CHICAGO._ Por primera vez desde 2008, los Medias Blancas de Chicago se han clasificado a los playoffs, luego de remontar para imponerse el jueves 4-3 a los Mellizos de Minnesota.

El dominicano Eloy Jiménez quebró la igualdad mediante un doblete que coronó una ofensiva de dos anotaciones en la séptima entrada.

Chicago (33-17) estiró a tres juegos su ventaja sobre los propios Mellizos (31-21) en la División Central de la Liga Americana. Los Medias Blancas tienen asegurado al menos un pasaje de comodín a la postemporada.

