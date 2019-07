Medias Rojas dejan en libertad a Tyler Thornburg

Thornburg había estado en la lista de lesionados de 10 días desde el 23 de mayo por dolores en la cadera

Noroeste / Redacción

Los Medias Rojas dejaron en libertad el miércoles al relevista Tyler Thornburg, poniéndole fin así a la decepcionante estadía de tres años del derecho en el club.

Thornburg había estado en la lista de lesionados de 10 días desde el 23 de mayo por dolores en la cadera. Fue enviado a Triple-A como parte de una asignación para rehabilitarse y lanzó 11 veces allí, permitiendo 15 carreras limpias en 10.2 innings, aunque no cedió rayitas en sus últimos cinco juegos.

Los Medias Rojas adquirieron a Thornburg desde los Cerveceros en diciembre del 2016 por cuatro jugadores, incluyendo al infielder Travis Shaw y el prospecto hondureño Mauricio Dubón. En 67 juegos para Milwaukee en el 2016, Thornburg dejó 2.15 de efectividad con 90 ponches en 67 innings.

Pero las cosas nunca funcionaron en Boston. No lanzó en el 2017 debido a una lesión en el hombro que terminó requiriendo de operación. No debutó con los Patirrojos sino hasta julio del 2018, pero tuvo efectividad de 5.36 y no fue factor durante la postemporada.

Este año, el pítcher de 30 años puso 7.71 de efectividad en 16 presentaciones como relevista para Boston.

(Con información de MLB)