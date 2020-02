Medicamento, material y equipamiento mÃ©dico acaparan 98 por ciento de la deuda de Salud en Sinaloa

Medicamento, material y equipamiento médico acaparan 98 por ciento de la deuda de Salud en Sinaloa

De los 831 millones 258 mil, 813 millones 46 mil pesos son adeudo a proveedores, de acuerdo con el documento que el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, entregó a la 63 Legislatura por una solicitud que se le hizo llegar

América Armenta

21/02/2020 | 12:01 AM

CULIACÁN._ La deuda de Salud en Sinaloa es en un 98 por ciento a proveedores de medicamento, material de curación y equipamiento médico, de acuerdo con el documento que el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, entregó a la 63 Legislatura por una solicitud que se le hizo llegar.

Según el documento del cual este medio de comunicación tiene una copia, del 2009 al 2019 quedó una deuda de 831 millones 258 mil 543 pesos, los cuales están divididos en dos conceptos, el primero son proveedores, en el que se incluyen todas las adquisiciones para la atención médica y el segundo concepto son terceros, que abarca la deuda de Fovissste 2018-2020 y Hospital Pediátrico de Sinaloa.

Los dos conceptos emanaron de la dirección de recursos financieros de servicios de salud y vienen a contradecir el señalamiento de una deuda de 7 mil millones de pesos en el sector salud de Sinaloa.

“Básicamente que los dos conceptos establecen la suma, primero de proveedores que son 813 millones 46 mil pesos y el de terceros que incluye Fovissste 2018-2020 y Hospital Pediátrico con 18 millones 221 mil pesos en total 831 millones 258 mil pesos”, enfatizó.

DEUDA

La deuda mayor que es al concepto de proveedores, engloba a diversas empresas de atención a la salud.

“Hay adeudos del 2009 a la fecha que se han ido saneando de manera paulatina por el gobierno y los servicios de salud de la secretaría”, destacó.

El Hospital Pediátrico de Sinaloa que pasó de ser un órgano público descentralizado a entrar a los servicios de Salud en febrero de 2018, aumentó en su momento la deuda de salud, pues el estado absorbió la deuda que traía de pasivos e insumos.

“La información que se envía es del 2009 al 2019 y se establece la aclaración donde la información del 2002 al 2008 no se encontró en archivos, puesto que llevando a cabo la aplicación del Código Civil Federal y el Código Civil del Estado existe un proceso que es el reordenamiento contable, financiero y presupuestal”, lo cual, aclara el secretario, permite a las instituciones hacer el saneamiento de los estados financieros, de tal manera que únicamente está el registro 2009 al 2019 y fue la información que entregó bajo los dos conceptos.

SITUACIÓN ACTUAL

A pesar del desabasto de medicamentos, Encinas Torres aseveró que están buscando dar la mejor atención posible en salud a la ciudadanía, atendiendo a lo estipulado en el Artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“En términos generales, el abasto a nivel de sector de la secretaría de salud y los servicios de salud oscila alrededor de un 50 por ciento”, mencionó, esto debido a que la compra consolidada que se hizo el año pasado en marzo-abril no se dio el total del abasto.

Durante la reciente visita del director del Insabi, Juan Antonio Ferrer Trejo, con autoridades de Sinaloa, en el Hospital de Guasave.

Con la reciente visita del titular del Insabi a Sinaloa, Juan Antonio Ferrer Trejo, esperan apoyo del gobierno federal para remediar esta situación.

“De hecho, este sábado pasado prácticamente, al día siguiente de la visita, se nos mandó medicamento oncológico para el Hospital Pediátrico y el Instituto de Oncología, entonces está en esa situación y también les hicimos un pedido extraordinario de abasto en el resto de medicamentos que nos van a apoyar con el mismo”.

Este último apoyo espera que llegue la próxima semana, ya sea en especie o que manden el recurso para poder hacer la adquisición en el estado con el reglamento debido.

La política que se ha adoptado por parte del estado de comprar medicamentos por fuera en caso que no haya en los hospitales y los precios más altos que esto implica comparado con una compra consolidada, va directo a la deuda que se tiene con proveedores, que si bien no se ha terminado de saldar, siempre hay rutas y acuerdos para seguir consiguiendo y no dejar a la ciudadanía en desprotección.

Por lo pronto, el deseo es que con la siguiente compra consolidada en abril se abastezca para todo un año.

SOLICITUD

El martes 21 de enero del año en curso, por unanimidad la 63 Legislatura hizo un exhorto para que el titular de la Secretaría de Salud entregara un informe de la deuda, la cual en un medio de circulación nacional se aseguraba que era de 7 mil millones de pesos. la fecha límite para entregar este documento ante los diputados fue el 31 de enero, mismo día en que se citó para su comparecencia por la glosa del Tercer Informe del Ejecutivo.