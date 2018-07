Medicamentos durante la lactancia - Noroeste

Medicamentos durante la lactancia

.

Dr. Giordano Pérez Gaxiola

Escenario: Tu bebé tiene apenas 7 semanas de vida. Batallaste muchísimo, pero lograste dar lactancia exclusiva. Un mal día te enfermas, vas con el doctor, te recetan algo, y te dicen que por mientras mejor no des pecho. Tanto esfuerzo hecho y todo se podría estropear. Digo, por una toma que te saltes no pasaría nada, pero si el tratamiento es por cinco, o por siete, o por 15 días entonces se pone difícil la cosa.

La realidad es que la mayoría de las veces sí se puede continuar con la lactancia (1). Los medicamentos que en determinado momento se le podrían administrar directamente a un bebé por lo general los puede tomar también la mamá porque las dosis que pasan a través de la leche materna son pequeñas. Se pueden usar estrategias como tomarse el medicamento justo después de dar pecho y antes del periodo en el que más duerma el bebé. La edad del niño también es importante. Entre más grande (por ejemplo, sano y mayor de seis meses), menos el riesgo que pase algo por medicamentos que toma la mamá.

Hay excepciones, claro, aunque son pocas. Cuando la mamá tiene que hacerse un estudio de imagen donde se usen medicamentos radiactivos debe suspenderse temporalmente la lactancia.

En un espacio como éste no podemos enlistar qué medicamentos estarían permitidos cuando una mamá da pecho. Lo que sí podemos hacer es recomendar páginas como e-Lactancia (e-lactancia.org).

Ese sitio web, hecho por la Asociación para la Promoción e Investigación científica y cultural de la Lactancia Materna, contiene una base de datos de medicamentos enorme, y los clasifica según el riesgo durante la lactancia. Otra página recomendable es Lactmed (toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm) de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

La información que contienen estas páginas es confiable, y puede ayudar a buscar alternativas que sean seguras cuando se necesite dar algún tratamiento determinado.

Entonces, el mensaje final es, ¿necesitas dejar de dar pecho si te enfermas y te recetan algo? La respuesta es que probablemente sí podrás seguir con la lactancia, sólo necesitas discutir alternativas con tu médico de cabecera y/o tu pediatra.

