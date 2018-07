MEDICINA DEL DEPORTE - Noroeste

Columna

Lesión de manguito rotador

Amigo lector de Noroeste, ¿cuántas veces se ha quejado de dolor de hombro, que le imposibilita levantarlo o realizar actividades que antes le eran fáciles y hoy difíciles? pues bien, este malestar puede ser una lesión del manguito rotador o alguna estructura que sea parte de la cintura escapular (hombro). El hombro tiene un sinfín de movimientos, pero cuando se ve afectada cualquiera de sus estructuras, también su funcionalidad no será la adecuada.

El manguito rotador está formado por la inserción de varios tendones en el hombro. Dada la complejidad del hombro, muchos problemas o lesiones se le diagnostican como lesiones del manguito rotador. Es posible que los tendones del hombro tengan desgarres diminutos, estén irritados o queden pellizcados entre los huesos (pellizcamiento). El dolor puede ser más intenso por la noche. Este tipo de lesión usualmente resulta de movimientos repetitivos sobre la cabeza (como pintar el techo, nadar, deportes de raqueta o lanzar una pelota de beisbol o softbol), o de traumatismos, como caer sobre el hombro. También puede deberse por enfermedades de la colágena.

En el hombro se presentan una serie de patologías tales como: tendinitis, inestabilidad articular, esguince acromioclavicular, tendinitis bicipital, bursitis, desgarro parcial del manguito rotador, tendinopatías, desgarro completo del manguito rotador, capsulitis adhesiva, osteoartritis, donde cada una de ellas tiene su sintomatología en hombro, por lo que el diagnóstico deferencial es importante, tanto, que puede ceder con tratamiento general. Puede ser que sí, pero lo ideal es el tratamiento específico, ya que algunas patologías son de tipo crónico, otras degenerativas, algunas más, traumáticas, por lo que algunas se curarán y otras serán solo de control.

En el caso del manguito rotador, el manejo dependerá si es de tipo inflamatorio, distensión, desgarro parcial o desgarro total. Por ejemplo, en el desgarro parcial del mango rotador la lesión no involucra todo en espesor del tendón afectado, el manejo es conservador. Otro tipo de lesión es cuando el desgarro es completo de un sólo tendón, puede ser pequeña o mediana. El dolor crónico es por un proceso crónico o degenerativo, también llamado envejecimiento biológico del hombro y/o por sobreuso de sus estructuras. En el caso de rotura del espesor total del manguito rotador (tres tendones), donde la causa más común es por desgaste, aunque en bajo porcentaje puede ser traumático, el manejo es quirúrgico, en caso de no corregirse va a evolucionar a hombro congelado (no se mueve).