COLUMNA

Medicina del Deporte

Personalidad y el carácter

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, antes de entrar en la explicación del tema, quiero invitarle al 20 Congreso de Medicina del Deporte, y a la tercera edición del Congreso del CONDDE (Consejo Nacional del Deporte y la Educación), éste se llevará a cabo en las instalaciones de la Torre Académica de la UAS el 4 y 5 de octubre del año en curso. Para información llame al teléfono de un servidor 6691 487 496.

Bien, el individuo por mas que quiera o no quiera, tiene una personalidad o un carácter, el cual va a ser factor importante para ser una persona de éxito positivo o negativo, pero es obligación de los padres enseñarle buenos principios en el hogar, y así evitar que el día de mañana se los enseñen en la “calle”, porque ahí lo más probable es que no le enseñen nada bueno, como lo que vivimos en la actualidad, nada de respeto a la vida, vida exagerada, los padres dominados por los hijos. Padres genéticos, pero en la educación, haber quién los cuida, etc. Después a buscar culpables, no los busque, ya los encontró. Usted padre de familia, sí así es, es usted el culpable.

La personalidad. Es la relación entre estado de activación psicofisiológica o arousal y rendimiento, los niveles demasiado elevados o demasiado bajos de activación provocan una caída del rendimiento, mientras que un nivel medio favorece el aprendizaje , el rendimiento y la atención. El carácter es forjado de acuerdo a la activación psicológica, a los medios a los que es sometido el individuo a lo largo de la vida, principalmente en etapa temprana (antes de los 18 años) “escuela de la vida” y es la personalidad y el carácter lo que a la postre le dará satisfacciones y desilusiones a la persona durante su vida.

Personalidad del deportista. A lo largo del tiempo algunos investigadores han reconocido la considerable fiabilidad del modelo de activación alto, medio y bajo (modelo en ‘U’) en la relación entre el estrés, arousal, ansiedad y rendimiento; otros han enfocado mejor los aspectos ligados a las diferencias individuales de aprendizaje y respuesta. Finalmente, otros en su tentativa por llegar al origen de la correspondencia entre modalidades perceptivas y rasgos individuales de comportamiento, han propuesto verdaderas teorías sobre la personalidad.

Existen investigaciones sobre individuos que tienen una hiperproducción de cortisona y una hipertrofia de las glándulas suprarrenales, son un signo claro de que el individuo está pasando por un periodo de extrema tensión psicológica. Así que amigo padre de familia, quiera a su familia, cuídela usted, deje que sean niños, jóvenes que forjen su personalidad.