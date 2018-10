COLUMNA

MEDICINA DEL DEPORTE

Dolores Neurógenos

Dr. Epifanio Castañeda Labra

30/10/2018 | 08:24 AM

Amigo lector de Noroeste, cuando usted realiza actividad física, sea esta deportiva o no, y lo hace como si tuviera un condición física y un entrenamiento acorde a la actividad a realizar, o se requiere comparar a esos atletas que si tienen una disciplina de entrenamiento competición, ¿no termina como si hubiera sido “garroteado”y en ocasiones hasta fiebre le da? Bueno pues, este es un factor importante para padecer dolores en nuestro cuerpo. También cuando se realiza cualquier actividad a la que no se está acostumbrado y “por quedar bien” se excede en la actividad, los músculos responden con fatíga, dolor o cansancio, que de saber escuchar a nuestro cuerpo, está manifestación no pasaría de ahí, pero como en raras ocasiones paramos, vienen diferentes complicaciones como son los dolores neurógenos de origen radicular.

El realizar actividad física en terrenos duros, ocasiona que el individuo sufra agresiones no solo a nivel de la columna, sino también en articulaciones de carga como son tobillos, rodillas y cadera, lo que puede llegar a contracturar los diferentes músculos de la espalda, lo que evoluciona a que se pueda dañar los discos vertebrales y de acuerdo a disco “dañado” y terminación nerviosa, va a ser la sintomatología manifiesta. La comprensión de una sola raíz (radiculopatías), este dolor afecta a un territorio radicular del miembro superior (neurología cervicobraquial), o del miembro inferior (Ciática, cruralgia).

En la exploración (examen), se muestra la presencia de un síndrome raquideo asociado (desviación antiálgica, contractura y rigidéz, limitación uni o multidireccional del rango de movilidad de las articulaciones). Hay movimientos que aumentan el dolor: estar mucho tiempo de pie, sentado, cargar peso, estorundar, defecar, etcétera, y con frecuencia el paciente adopta una actitud antiálgica (postura que le disminuya o le quite el dolor).

En la comprensión de varias raíces, se manifiesta por una claudicación neurógena intermitente con parestesias y citalgias uni o bilaterales que asocian un deficit motor y/o sensitivo poliradicular. Este es causado en alto porcentaje por la estenosis de canal lumbar, si aparecen problemas de los esfinteres debemos pensar (diagnóstico diferencial), en la existencia de un síndrome de cola de caballo, el cual se debe a la afectación poliradicular de todas o parte de las raíces de la cola de caballo, en la porsión situada por debajo de la médula espínal. El manejo de los daños a nivel columna, siempre es ver la causa, si es posible quitarla se hace, tratamiento a base de aines, terapia y reposo. Si esto no tiene buena evolución, se recomienda la cirugía, esta a realizarse por el neurocirujano.