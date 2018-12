Columna

Medicina del Deporte

INCAPACIDAD SENSORIAL (2 de 5)

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, cuando una mujer entra a la adolescencia, y tiene su primera mestruación, recordemos que primera mestruación (regla), y adolescencia no siempre van de la mano, pero si es una etapa cuando hay un cambio hormonal (9 a 18 años), el cual las lleva a sus carácteres secundarios, y es aquí cuando se dan los embarazos a temprana edad, igual entre los 35 a 50 años, en algunas a más edad también se dan cambios hormonales (premenupausia y menopausia), donde también suceden embarazos, esto pudiera ser normal, pero entre los factores que producen alteraciones en el producto están los embarazos en los extremos de la etapa (edad) reproductiva, otra de las causas es el medio ambiente, consumo de algunos farmacos, productos teratógenicos, etc.) en si una causa como única, productora de alteraciones en el recién nacido no está definifo.

El hombre a diferencia de la mujer es mas tardío su desarrollo de ls carácteres secundarios (12 a 18 años), una vez que se presenta la espermatogenis (producción de espermatozoides), si este tiene relaciones sexuales y la mujer está en su periodo fértil, ya es capaz de embarazar a la pareja, de aquí que es responsabilidad de por padres educar a los hijos y estos sean responsables de sus actos. Recordemos que los hijos una vez nacido es una responsabilidad, y si estos tienen alteraciones la responsabilidad es mayor.

En el caso de los niños ciegos; se les tiene que incluir en la vida normal, que no sea discriminado, para esto se tiene que educar a los padres y la familia, en lo social, bien deben participar, se les deje desarrollar habilidades que les permitan tener una vida de relación, por ejemplo, para que un alumno pueda jugar con una pelota, una soga o cualquier objeto, es necesario que pueda probar distintas acciones a través del tacto y la presión.

Para esto es preciso que el maestro y la familia hagan equipo, como es acompañar de cerca e irle diciendo o anticipando lo que el entrenado pudiera encontrar y así evitar tropiezos. Si se trabaja con una pelota hay que decirle porque lado va (derecha, izquierda, centro, etc.), describir las características de la pelota, ya que él solo con el tacto, oído, va a localizar el trayecto del objeto. Para localizar las diferentes partes del cuerpo igual se le habla y se agarra la mano y así se le dice esto es la oreja, la nariz, etc.

Una vez que se identifique las partes, se puede realizar esto con dos niños, y preguntarle quien tiene las orejas más grandes, la nariz, etc, y así llevarlo que él se sienta realizado, que sí puede.