Medicina del Deporte

Arteriosclerosis y actividad física

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, ya llegó a los 50 años, o no ha llegado, pero es un individuo sedentario de alto rendimiento, o lo que menos le gusta es hacer actividad física, pero eso sí, está dispuesto para las fiestas y donde haya que comer, o es de los que durante el día, según usted, no ingiere alimentos, pero ya después de las 7 de la noche le entra a la cena (alimentos), como desesperado, pero aparte de todo esto tiene genética que lo predispone a la obesidad y enfermedades del metabolismo, pues le diré que se prepare para una vida de remordimientos y quejas, sobre su salud y calidad de vida, recuerde que su salud es lo que come hasta en un 80 por ciento, y el resto es por efectos secundarios a otras enfermedades.

La arteriosclerosis o también llamada aterosclerosis, se define como un proceso degenerativo que puede afectar a las arterias de todo el cuerpo.

Se inicia con el depósito de colesterol en su capa más interna, llamada íntima. El engrosamiento y endurecimiento de la pared de las arterias, unido a la disminución de su luz o diámetro interior, trae como consecuencia una disminución en el flujo de sangre que circula en ellas. Menos aporte de sangre significa menos vida.

¿Qué hacer?, el ser vivo “es lo que come”, y cada uno de nosotros es único, cada quien tiene su propia historia, nadie es igual, pero en salud, cultura y cuidados de la salud, se puede agrupar con parecidos en su genética, somatipo (endomorfo, mesomorfo y ectomorfo), condiciones físicas y de salud; y si nos auxiliamos de un médico, nutriólogo, cultura física y todo profesionista que sepa de salud, nutrición y actividad física, nos ayudarán a mejorar: cultura alimenticia, actividad física y medidas para mejorar nuestra salud.

En lo referente a la salud, cuando se ejerce la medicina preventiva mediante una serie de actividades que van desde la actividad física, alimentación suficiente y adecuada, hidratación y uso de medicina (farmacología alopata, homeopata, alternativa, etc.), estaremos en el camino adecuado para una mejor calidad de vida.

En lo referente a la actividad física, esta debe ser acorde a las condiciones físicas y de salud de la persona, y lo que es primordial es que sea adecuada y suficiente para el individuo, esto le llevará al gasto de nutrientes, principalmente de grasas, azucares, etc.

En lo referente a la alimentación, en todas las etapas de la vida, pero principalmente después de los 30 años, se debe dar prioridad a alimentos bajos en grasas y aumento en los antioxidantes y prevenir la ateroesclorosis. Esto mejorará su calidad de vida en la vejez.