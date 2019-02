COLUMNA

Medicina del Deporte

Fisioterapia Músculo Esquelética (3 de 5)

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, con el paso del tiempo (años), el ser humano sufre un deterioro fisiológico, mecánico, por enfermedades y traumatismos, tales como neuritis, osteomalacias, fragilidad ósea, dermatitis, tuberculosis crónica, raquitismo, anemias, depresión, agotamiento, etc. y éstas pueden provocar alteraciones en el sistema músculo esquelético, manifestándose con dolor, incapacidades, etc., lo que necesita de terapia y fisioterapia, para lo que el profesional en el área tiene que tener la capacidad de realizar el diagnóstico de certeza e implementar el manejo y seguimiento.

En la etapa aguda de una lesión músculo esquelética, se ve la magnitud de la lesión, de acuerdo a la severidad, se aplica el protocolo RHICE, lo que beneficiará el pronóstico.

La crioterapia o aplicación de hielo, éste con fines terapéuticos, en los últimos años con el aumento de la actividad física en ambos sexos, también ha elevado el número de lesiones en los mismos por lo que el uso de hielo (en lo personal lo uso frapeado, molido o bien picado por 30 minutos en promedio) en lesiones del sistema muscular y óseo es de primera elección su uso.

Fisiología del frío, al aplicar baja temperatura en el cuerpo, lo que vamos a obtener en primer lugar es una respuesta de vasoconstricción refleja de los vasos sanguíneos superficiales de la zona donde se aplica el hielo, esto a la par evita o disminuye la cascada de inflamación.

Antes se pensaba que esta vasoconstricción era permanente y duradera, por lo que tras un accidente o traumatismo se recomendaba la aplicación de hielo durante tiempo limitado.

En investigaciones posteriores, se ha podido demostrar que esta vasoconstricción no es permanente, sino que ante la agresión de frío prolongado, y cuando llega la piel a una temperatura local de unos 15 grados centígrados, produce un efecto rebote (aproximadamente entre los 23 y 30 minutos de aplicación del hielo) de vasodilatación o hiperemia reactiva, que es el efecto contrario a lo que buscamos. Por lo que cuando se use la crioterapia tenemos que usarla por periodos cortos de acuerdo al área o zona del cuerpo, para no tener problemas con la vasoconstricción que es lo que se busca en la etapa temprana de la lesión.

El frío cuando se alcanza una temperatura de 7 grados centígrados tiene un efecto analgésico, mientras que a 12 grados centígrados el efecto analgésico es superficial. Cuando el hielo se usa para una migelosis o contractura, éste se usa dando masaje con el mismo, la temperatura estará entre los 31 grados centígrados en promedio.