COLUMNA

Medicina del Deporte

Obesidad y Sobrepeso (1 de 5)

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, cuando pensamos en pobreza, yo en lo particular, me vienen múltiples pensamientos e imaginación, de personas “flacas”, que se le notan las costillas, mucosas deshidratadas, con ropas en mal estado, etcétera, pero sabe conforme uno viaja dentro y fuera del país, se da cuenta que pobreza y hambre no es lo mismo.

Aunque el hambre puede ser un acompañante de pobreza, ésta va acompañada de otros factores, con falta de metas, no ser emprendedor, echarle la culpa a terceras personas de lo que a uno le pasa, ser inconforme con todo y todos, que la razón es iniciar la columna “fuera cierto”, en México no hay gente pobre, con hambre porque ocupamos el primer lugar en obesidad infantil y segundo en obesidad en adultos.

También se puede hablar de comida “chatarra”, esto no existe, lo que sí hay son alimentos de fácil digestión, que son aquellos que son industrializados, o que en el seno del hogar su cocción es exagerada, por lo que al cuerpo (organismo), no le cuesta mucho “trabajo” el digerirlos, lo que ocasiona que no se gaste las calorías que normalmente se gastan en digestión, y si a esto le agregamos que el ser humano en las últimas décadas lo que menos haces es actividad física, y su comida en su mayoría es grasa y carbohidratos, bueno pues esto le llevará a ser obeso en muy corto tiempo.

Si los nutrientes aportan calorías, carbohidratos y proteínas cuatro calorías, alcohol siete calorías por gramos, grasas (lípidos), nueve calorías por gramo. Durante el desarrollo y crecimiento el individuo en este proceso gasta calorías, pero conforme se llega a la maduración (SNC, hueso, músculo, órganos, etcétera), el gasto de energía por estos factores va disminuyendo.

Fisiológicamente en promedio a los 30 años se alcanza la maduración total, luego entonces a esta edad se debe de disminuir el consumo de nutrientes, “No ponerse a dieta reductiva”, recordemos que este tipo de dieta se le conoce como “el fraude del siglo”, es mejor hacer un cambio de cultura alimenticia, no comer en calidad sino en cantidad, esta cultura no debe ser “moda”, sino permanecer por el resto de la vida del individuo.

Es común que cuando una persona va al médico, éste lo mide y lo pesa, que es válido, pero no siempre es parámetro para decidir que está delgado, obeso o normal, para hablar de obesidad se necesita tomar estudios con base científica, como son los diferentes protocolos de masas corporales y de acuerdo a los porcentajes se puede hablar de obesidad y sobrepeso, una persona puede ser delgada desde la observación y tener más de un 20% de grasa, por lo tanto es obesa, por lo tanto, después de los 30 años coma menos.