COLUMNA

Medicina del Deporte

Obesidad y Sobrepeso (3 de 5)

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, el cuidarse de cualquier agente agresor, nos hace ser más responsables en nuestra salud, en el caso de los nutrientes, no escapa de esto, ya que son los nutrientes los encargados de mantenernos en un nivel adecuado de nuestras masas corporales, pero cuando son consumidos de manera inadecuada, puede llevarnos ya sea a la delgadez, que puede ser patológica hasta comprometer nuestra salud y la vida, o cuando se consumen de manera exagerada lo que ocasiona la obesidad y todos las complicaciones que ésta trae, por lo tanto a partir de hoy mantenga una cultura alimenticia donde se mantenga la calidad sobre la cantidad.

Las personas obesas (más del 20 por ciento de grasa, en relación al peso corporal) si tomaran la decisión de bajar 600 calorías a su dieta diaria para bajar la grasa a su valor "normal" (lo que se podría lograr en 68 días para los hombres y 101 días para las mujeres), esto siempre vigilado por un profesional en medicina con conocimiento en el área, para así disminuir o prevenir los probables daños a causa de este régimen de alimentación, ya que el disminuir de peso en forma exagerada y sin control puede ocasionar alteraciones a nivel metabólico y orgánico.

Un cálculo en gasto energético que se puede ahorrar es el siguiente, veamos: usted se ha preguntado: ¿Por qué algunas personas se hacen demasiado gordas?, y ¿qué puede hacerse para evitarlo?, porque a nivel mundial se ha progresado en todos los niveles, como tecnología, y quien no se adapta a estos cambios o no se actualiza más pobreza contra riqueza, mayor sedentarismo, etc.

Pero estos cambios han hecho que el ser humano se vaya a lo más fácil, aprovechar la tecnología en contra de las buenas costumbres y beneficios para la salud, por lo que se ha progresado también en la enfermedad según de los "ricos", muerte por infarto, complicaciones del diabetes, hipertensión, complicaciones de la obesidad, etc.

Esto se da a pesar de los numerosos trucos y dietas que están de moda cada temporada. En Estados Unidos y también aquí en México se tiene un peso más excesivo que en la generación anterior, y cada vez se tiene mayor número de niños y adolescentes más obesos, y sus padres a pesar de saber que es lo que está marcando esta generación de "gordo, gordos", siguen consumiendo nutrientes de fácil digestión. Por lo tanto si los padres no "cooperan" con sus hijos a iniciar con una cultura de alimentación limpia, que sea lo menos industrializada, que le cueste más calorías llevar a cabo la digestión al organismo, y sólo se consuma lo suficiente, se estará previniendo la obesidad para la próxima generación.